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【無與輪比@iM網欄】跑車有邊幾種？常見跑車種類

名人薈萃 08:32 2021/09/19

分享：

朋友說，想趁年輕、還未有小朋友，買一輛跑車玩玩，問我有何建議。我問朋友，你想買哪一類型的跑車？他說反正看上去很有型、很運動的那些便行；我問得再具體一點：「你喜歡的是超跑？Coupe？Roadster？Hot hatch？GT？哪一種才是你心頭好？」

有哪麼多種的？有何分別呢？

的確，不同的車型在中文也是統稱「跑車」，很多由考牌到成家立室的朋友，在整個駕駛生涯中從未考慮過跑車，也就因而未了解過不同車型的分別。基本上，常見的跑車名稱，有以下幾類：

Roadster
必要條件是雙座位、開篷，設計的用意是享受駕駛，多於拼速度，因此輕量、前置後驅佈局、低坐姿、車身細小是設計重點。代表車型有寶馬Z3、Z4、Mazda MX-5、本田S2000等。

Hot hatch
高性能揭背車，目前市面上的Hot hatch很多都是建基於「平民版」的hatchback來設計，只是換上了高性能動力系統、加強懸掛及制動系統；一般Hot hatch的引擎容積都不會大於2公升，且多是前置引擎前輪驅動格局，因此相對Roadster又是另一種駕駛感覺。代表車款有VW Golf GTI、Renault Megane RS、Honda CR-Z等。

Coupe
Coupe讀音為「co披」，一聽便知來自法文，一般指尾部線條較為流線型的雙門轎跑車，但一般設有四座位，部份更是前後座均為Full Seat，寶馬4系及其前身3系Coupe版便是典型例子，其德國「同鄉」如M. Benz的C Coupe、E Coupe、S Coupe、Audi的A5均是Coupe的代表。隨著市場發展，Coupe的定義已有所演變，寶馬等車廠更發展出四門車款Grand Coupe，甚至將Coupe概念放於SUV之上，如X4等車型，反正市場倒是相當受落。

Mazda MX-5公認為Roadster之中的代表作。

作者_陳政深簡介：

財經傳媒人、股評人、資深駕駛者，自少喜愛汽車，由電單車到跑車到越野車、巴士、重型車、軍車，有「轆」的便有興趣，年幼時夢想是駕駛重型垃圾車，退休前目標是擁有駕駛執照背後所列、15及16類以外的所有牌照。希望透過本欄，與讀者分享汽車知識、品牌趣事、車廠歷史、行業新知。

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撰文 : 陳政深

欄名 : 無與輪比

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