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【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨

科技 17:28 2021/09/17

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據外媒《Mac Rumors》最新報道，三星（Samsung）已開始生產14吋及16吋 OLED屏幕，可能應用於蘋果的新MacBook Pro系列。如果新MacBook Pro系列採用OLED屏幕，將有望提升用家體驗。

蘋果MacBook Pro系列目前採用的均為60Hz LCD屏幕，如果未來能夠用上90Hz的OLED屏幕，將為其增加優勢，包括有更好的屏幕對比度、亮度、更好的黑色表現等。而90Hz的屏幕刷新率也可以讓用戶在玩遊戲、睇片時，享有更流暢的體驗。

報道指出，三星已開始為其他手提電腦廠商如華碩（ASUS）、聯想（Lenovo）、Dell、三星自家Galaxy Book等提供14吋及16吋OLED屏幕。

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雖然蘋果目前並非三星官方提及的客戶之一，但據南韓媒體《The Elec》近日指出，Samsung Display也正在為蘋果MacBook Pro 系列準備生產線，最快將於2022年向蘋果供貨。

另綜合外媒預測，蘋果可能會在今年的MacBook Pro系列提供全新M1X處理器，並一改MacBook Pro的外型，取消13吋機款，並改為提供14吋，但屏幕方面則可能繼續使用LCD屏幕。

責任編輯：張寶燕

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