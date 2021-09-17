【高息股攻略】內地供水價格新規則　吼這隻水務股收息近4厘

內地供水價格新規則10月起實施，部分水務股估值獲得重估。其中，中國水務 （00885） 股價飆升後，股息率跌至不足4厘，吸引力似乎遜同業（見下圖）。然而，有券商仍然看好中國水務能受益新規則，認為股價有20%上行空間，並總結四大原因。

水務股股息及估值一覽：

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國家發改委於今年8月印發《城鎮供水價格管理辦法》及《城鎮供水定價成本監審辦法》兩份政策文件，列出10月1日起實施的城鎮供水價格的定價及成本計算方法新規則，取代已經實施約20年的舊規則。

中泰國際發表報告指，作爲自來水供應運營商，中國水務在新規則下將可受惠，包括四大重點：

一、准許收益由按淨資産利潤率計算改爲投資資本回報率。相對舊規則，推算公司在新規則下的准許收益理論上可高出7.5%； 二、水費定價將更考慮運營成本及效率； 三、居民生活用水階梯水價制度改革，級差由1：1.5：2提升至1：1.5：3； 四、加壓調蓄供水服務，俗稱「二次供水」，移交給自來水供應運營商負責。

報告重申中國水務 （00855） 「買入」評級，小幅上調公司2022-23年財年盈利預測，根據貼現現金流分析（DCF）推算，目標價由9.6元提升至9.8元，對應7.9倍2022年財年市盈率和20.4%上升空間。

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編輯：區嘉俊

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