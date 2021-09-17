【恒大3333】胡錫進：恒大破產不會引發金融風暴　國家規範行業時不會投鼠忌器

▲ 胡錫進：恒大破產不會引發金融風暴 國家規範行業時不會投鼠忌器

中國恒大 （03333） 債務危機千鈞一髮，市場部分人士擔心恒大一旦破產，或會引發新一輪金融風暴。內地《環球時報》總編輯胡錫進表示，相信恒大若破產，不會如雷曼兄弟倒閉那樣，引發系統性金融風暴。

胡錫進在其微博發文指，恒大要倒也不是倒在了房地產業務上，中國並不存在發生房地產發生次貸危機的基本形式，中國購房首付款比例很高，二套房的首付比例尤其高，與美國當時的情況截然不同。

他指，恒大今天的遭遇是警示市場：

盲目擴張，輕率操弄金融，使用高槓桿，這些都是需要順風順水加運氣保駕護航的冒險。恒大在國家此輪調整前就把橡皮筋繃得太緊了，它其實規模越大負債率越高，也因此越脆弱，造成了一個危如累卵的格局。

胡錫進稱，相信國家不會給企業出難題，故意置企業於困境，當企業正常經營遭遇市場逆風時，國家也會以規範的方式盡量幫它們紓困。然而國家需要對行業開展規範化調整時，也不會因為有的企業問題嚴重而投鼠忌器，對它們刻意遷就和保護。

他又稱，一旦問題爆雷，出事企業不能有自己「大而不能倒」的僥倖，它們必須有能力以市場方式自救。最終市場留下的都是基礎業績過硬、不怕風雨一時刮斷幾根樹杈的企業。

相關文章：【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權 持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）

【恒大3333】恒大事件累中國垃圾債跌至9年低 惠譽降花樣年評級至「垃圾」級別

【恒大3333】彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案 二八折可買住宅單位

記者：梁安琪

****同場加映****

登入HKET「財經台」收看／收聽貼市財經資訊及分析！

重溫【ET開市直擊】- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？