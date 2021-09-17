▲ 【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題 被告知「遊戲規則已經改變」

中港樓價高企問題持續，路透社報道，隨北京加強對香港的控制，中央已對香港主要地產商提出了一個新任務，要求他們將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。報道引述三位主要地產商及一位熟悉相關會談的香港政府顧問指，在今年的閉門會議上，中國官員傳達了有關信息，指北京正在採取更廣泛的努力，使香港遵守國家安全法，而且更加「愛國」。報道引述一位接近內地官員的消息人士指，地產商被告知「遊戲規則已經改變」。

高樓價是社會運動的根源

長期以來，本港地產商在香港的混合政治制度下發揮了超強力量，幫助選擇領導人，影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益，有關制度令供應保持緊張，樓價也位處全球最高之列。長實 （01113） 、恒地 （00012） 、新地 （00016） 及新世界 （00017） 四大開發商的龐大業務將其影響力進一步延伸到其他社會領域。

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不過，報道指，對香港大型發展商來說，將是一個重大轉變。報道指，一些中國官員和官媒責怪香港地產大亨們未能阻止2019年的社會運動，認為高樓價是這些社會抗議活動的根源。

胡應湘：北京說需要去解決這個問題

合和控股大股東胡應湘表示，「北京沒有告訴我們怎樣做，只是說你需要去解決這個問題」，中央雖然有耐性，但同時會給你壓力。

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前香港特首、全國政協副主席梁振英表示，由於地產大亨與香港的經濟和政治關系非常密切，北京很難將他們完全排除在外，他們是香港政治經濟生態中的一個重要組成部分，因此需要謹慎。

新鴻基地產 （00016） 表示，對香港的未來有信心，並將繼續在香港和內地城市投資。恒地 （00012） 和新世界 （00017） 對報道不予評論，長實 （01113） 及李嘉誠均沒有回應評論請求。

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