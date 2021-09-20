【香港樓市】四大發展商齊大跌、恒地半日插12%最傷　路透：中方要求香港主要地產商解決房屋短缺

▲ 【香港樓市】路透：香港主要地產商被要求解決房屋短缺問題 被告知「遊戲規則已經改變」

中港樓價高企問題持續，路透社上周五報道，隨北京加強對香港的控制，中央已對香港主要地產商提出新任務，要求他們將資源和影響力用於支持北京的利益，並幫助解決可能破壞社會穩定的房屋短缺問題。本港地產股周一急跌，長實 （01113） 半日跌8%、新地 （00016） 跌9%，新世界發展 （00017） 跌11%、恒地 （00012） 跌12%。

報道引述三位主要地產商及一位熟悉相關會談的香港政府顧問指，在今年的閉門會議上，中國官員傳達了有關信息，指北京正在採取更廣泛的努力，使香港遵守國家安全法，而且更加「愛國」。報道引述一位接近內地官員的消息人士指，地產商被告知「遊戲規則已經改變」。

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高樓價是社會運動的根源

長期以來，本港地產商在香港的混合政治制度下發揮了超強力量，幫助選擇領導人，影響政府政策，並從土地拍賣制度中獲益，有關制度令供應保持緊張，樓價也位處全球最高之列。長實（、恒地、新地及新世界四大開發商的龐大業務將其影響力進一步延伸到其他社會領域。

不過，報道指，對香港大型發展商來說，將是一個重大轉變。報道指，一些中國官員和官媒責怪香港地產大亨們未能阻止2019年的社會運動，認為高樓價是這些社會抗議活動的根源。

胡應湘：北京說需要去解決這個問題

合和控股大股東胡應湘表示，「北京沒有告訴我們怎樣做，只是說你需要去解決這個問題」，中央雖然有耐性，但同時會給你壓力。

前香港特首、全國政協副主席梁振英表示，由於地產大亨與香港的經濟和政治關系非常密切，北京很難將他們完全排除在外，他們是香港政治經濟生態中的一個重要組成部分，因此需要謹慎。

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新地表示，對香港的未來有信心，並將繼續在香港和內地城市投資。恒地和新世界對報道不予評論，長實及李嘉誠均沒有回應評論請求。

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