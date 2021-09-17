【ESG基金】ESG基金大行其道 銀行界指長者興趣漸增

▲ 上商積極推動ESG基金，現有50隻產品可供選擇，入場費約1萬元。

近年涵蓋ESG（環境、社會及管冶）基金等綠色產品大行其道，有銀行與環保團體合作，積極推動可持續發展，且指長者對投資ESG基金的興趣漸增。

上商投資產品部副總裁兼部門主管陳彥希回應本報查詢指，為了提升財富管理服務，讓客戶有更多投資選擇，該行會不斷於市場上發掘優質產品，包括ESG基金。

問及市面的ESG基金約有63隻，銀行怎作甄選。陳彥希表示，該行現有50隻ESG基金，可供客戶選擇，揀選會考慮一籃子因素，例如基金的穩定派息、風險回報、投資團隊及基金資產淨值（AUM）等，從而揀選出優質基金。

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談及客戶群，陳彥希透露，近年ESG主題備受各界關注，市場對ESG投資需求上升，愈來愈多投資者樂意將ESG基金列入投資組合內。正因ESG投資趨勢影響下，由以往大部分較年輕投資者關注和投資ESG產品，至近年發展至不同客戶層，包括年長人士等，均對ESG投資感興趣。

陳彥希又說，該行亦向客戶積極宣傳和推動ESG議題，透過舉辦不同的網上研討會，與不同環保團體合作推廣ESG，讓大眾了解可持續發展的重要性。

陳彥希補充，該行會視乎市場情況，持續推出不同認購優惠予不同客戶群，以增加市場競爭力。而該行旗下ESG基金的入場門檻以至收費均與傳統基金相若，最低認購金額約1萬港元。

記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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