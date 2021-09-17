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【買樓理財】市區新居屋成搖錢樹　業主啃辣稅照勁賺　升幅大幅跑贏私樓

股樓投資 17:44 2021/09/17

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居屋在高樓價年代，變成業主搖錢樹，多個以折讓價出售的新晉居屋，獲買家高價追貨，即使禁售期未過，業主要支付「辣招稅」，但見獲利甚豐，故即賣樓套現。其中彩虹彩興苑B座低層9號室，實用面積372平方呎，以515萬元（未補地價）易手，實用呎價約13,844元，比兩年前升值83%，即使扣除「辣招稅」後，業主仍大賺約180萬元。 

此外，啟德居屋啟朗苑錄得首宗二手買賣，A座低層單位，實用面積380平方呎，以370萬元（未補地價）易手，實用呎價約9,737元。據了解，原業主於2019年3月，以247.6萬元購入單位，由於禁售價未過，買家須繳付樓價一成之額外印花稅（SSD），約涉37萬元，但扣除稅款後，帳面仍大賺85萬元。 

據房委會資料顯示，9月份未補價第二市場公屋及居屋錄35宗成交，較上月同期多2宗，而8月全月則錄256宗成交，按月減約三成。 

鰂魚涌THE HOLBORN認購反應熱烈 　決定周日賣樓　折實最平580.8萬【下一頁

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撰文 : 黃卓賢

居屋 額外印花稅 啟朗苑 彩興苑 房委會

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