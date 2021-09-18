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【科技一周回顧】蘋果秋季發布會重點一覽　維基百科基金會封7名中國用戶

科技 09:00 2021/09/18

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一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

一周過去，大家迎接周末的同時亦可回顧一下本周的重點科技新聞！

1/【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini　9月24日發售最平$2,599

蘋果（Apple）秋季發布會於香港時間9月15日凌晨1時舉行，會上推出多款新產品包括全新的iPhone 13及iPhone 13 Pro系列、新一代入門版iPad、iPad mini，以及Apple Watch Series7等。以下就為各位果迷整合是次Apple發布會的各項重點。

【蘋果發布會】Apple Watch Series7秋季登場　增設QWERTY鍵盤

【蘋果發布會】蘋果發布iPhone 13系列　最平$5,999可入手　周五晚起開放預訂

【蘋果發布會】蘋果舊機入手好時機？iPhone 12系列減價　官網最多減$800

【蘋果發布會】蘋果Fitness+開放15個新國家市場　增「集體健身」功能

【蘋果發布會】追尋遺失iPhone新方法？　新iPhone MagSafe皮革銀包　支援Find My功能

2./【維基百科】Wikimedia回應用戶安全擔憂　禁7名中國用戶　中國管理員：反抗基金會決定

有「網上百科全書」之稱的維基百科（Wikipedia），一直強調由網民自行管理及編輯撰寫。惟據外電最新報道指出，負責管理維基百科的維基媒體基金會（Wikimedia Foundation）為回應對用戶安全的擔憂，已深入調查未獲認可的「中國內地維基人用戶組」（Wikimedians of Mainland China，WMC），並決定封鎖7名中國用戶，以及取消另外12人的管理員權限。

3./【Vivo新機】Vivo X70系列手機攻港　配備天璣旗艦芯片售$4,998起

Vivo近年不斷發力，推出不同的旗艦智能手機，藉著華為被美國制裁而奪去了對方不少市佔率。Vivo今（13日）在港舉行新品發布會，推出新一代5G旗艦Vivo X70系列手機。兩款機型除了標榜蔡司影像技術，更配備天璣1200定製版處理器，售價最低4,998元起。

4./【小米手機】小米11系列有新成員　小米11T Pro大賣快充功能　快過iPhone？

繼蘋果在香港時間9月15日凌晨舉行發布會後，小米在晚上亦舉行全球發布會。較受注目的是新推的 小米11T、小米11T Pro及 小米11 Lite 5GNE。小米的旗艦機近年主打影院級影音功能，強調智能手機攝影功能。小米11TPro搭載３個攝鏡頭，包括專業級1億800萬像素標準廣角鏡頭、2倍遠攝微距鏡頭以及120度超廣角鏡頭。其配備的智能電影攝影功能，具有一鍵式AI影院模式、8K錄影功能以及HDR10+，允許用戶使用與數碼相機相等的智能ISO技術進行拍攝。

責任編輯：李寶如

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