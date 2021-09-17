【iBond 2021】花旗料明年通脹2.3% 高於iBond兩厘包底息

▲ 受疫後積壓消費大爆發等刺激，花旗料明年本港通脹2.3%。

統計處將於下周一（9月20日）公布8月份消費物價指數（CPI），市料在電子消費券正式派發因而帶旺經濟下，大新 （02356） 及華僑永亨齊料上月CPI升1.6%。而專家亦估計疫後消費大爆發，加上全球供應鏈陷樽頸等輸入性通脹，刺激來年通脹，花旗料明年CPI錄得2.3%升幅，較iBond （04246） 保底息兩厘高。

大新高級經濟師温嘉煒預計，8月份CPI按年升1.6%。如以季度衡量， 預期第三季CPI料錄得2.4%升幅才見頂，第四季稍回落至2.1%。倘以全年來看，今年全年只升1.6%，明年回升至2%，及至2023年再收窄至僅1.6% 。

信銀國際經濟師李業勤預計，今年CPI升1.7%，明年再升2%。綜合4位名家預估，當中有兩位齊料明年CPI漲幅突破逾2%，包括華僑永亨經濟師李若凡相信，明年及2023年CPI皆呈2.1%漲幅。而花旗銀行財富管理業務高級投資策略師陳正犖最進取，預計明年CPI升2.3%。

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至於論及iBond債價，光大新鴻基財富管理策略師温傑預期，本港通脹緩和，料iBond短期內於103.5至104元上落。

不過，温傑補充，如果在弱市下避險情緒持續升温，通脹又緩升，或刺激官債將反覆上試105元高位，屆時捧場客才值得高沽。

據《經濟通》資訊，iBond自6月24日在港交所 （00388） 掛牌至今，最高曾見104.05元，低見102.8元，今日（9月17日）收報103.75元，無升跌。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源

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