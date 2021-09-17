▲ 【大行報告】摩通籲趁內房反彈減持 政策風險下行業難有結構重估（附最新評級及目標價）

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恒大 （03333） 事件繼續發酵，大行相繼唱淡內房，繼高盛後，摩通亦發報告下調多隻內房股評級及目標價。摩通指出，相信流動性風險僅限於個少數內房，雖然內房短期可能反彈，但在政策監管下，未看到結構重估的故事，認為應視內房反彈為減持的機會，並下調多隻內房的評級及目標價。

高盛料內房行業長期下行 股價反彈僅短暫、降多間內房評級（內予目標價）【下一頁】

摩通指出，相信內房的流動性憂慮將持續一段時間，盡管實際風險應該僅限於少數企業。該行又指，恒大債務重組趨清晰、信貸放鬆等因素，可能成為內房短期反彈催化劑，但該行認為任何明顯反彈（有機會持續數月）將會成為減持內房的機會，因面對政策逆風，行業難有結構重估。

摩通又指，相信恒大事件是行業的轉捩點，投資者將愈來愈多地質疑小型或高槓桿企業。內房經歷一輪急跌後，股息率相對上升，但摩通稱，亦看到內房削減派息的風險亦上升。

該行又指，物管股近期股價急劇調整，是受到內房投資情緒負面所拖累，但最新上海發布詳細計劃，以支持物管行業落實市場化定價。該行預期，更多城市會仿傚上海，令物業股有機會獲市場重估價值。

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編輯：吳敏芳

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