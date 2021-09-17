【ET講股通】梁耀康：港股未脫險 博反彈選擇（附Time code）（第二版︰加入文字內容）

港股4日累挫1,538點後反彈，大市今早續低開78點，早段曾跌逾200點，跌穿24500點水平，其後在科技股帶領下回升，恒生指數最終升252點，收報24920點，以全日最高位收市，成交1938億元。獨立股評人梁耀康（Dave）為你分析後市去向。

Time code：

00：00 - 港股未脫險 博反彈有何選擇？

01：27 - 騰訊 （00700） 搏反彈買賣策略

02：12 - 美團 （03690） 短綫買賣策略

02：34 - 快手 （01024） 搏反彈可留意

03：27 - 網龍 （00777） 短綫買賣策略

04：01 - 百濟神州 （06160） 新藥獲批有憧憬

04：54 - 藥明生物 （02269） 料有機會突破

06：26 - 希瑪眼科 （03309） 兩個買賣策略

07：22 - 贛鋒鋰業 （01772） 兩個買賣策略

08：39 - 李寧 （02331） 逆市仍呈強勢

09：18 - 港股市況速報

09：32 - 答股環節：中國平安 （02318）

14：43 - 答股環節：美團 （03690）

15：58 - 答股環節：晨鳴紙業 （01812）

18：43 - 答股環節：XI南方恒指 （07552）

19：33 - 答股環節：友邦 （01299）

21：51 - 港股後市注意

22：15 - 汽車股短綫點睇？

恒指全日升252點，收報24920點，大市總成交1,938億元。認可財務策劃師（CFP）梁耀康於「ET講股通」節目表示，港股低開高收，惟不排除反彈過後再試低位，有機會殺一殺24000至24500點牛證。

博反彈的話，今輪跌浪科技股跌幅相對較輕。騰訊 （00700） 升2.4%至461.8元，追入的話，以今日低位止蝕。美團 （03690） 表現較強，升3.5%至240.8元，同樣以是日低位228.4元止蝕。阿里巴巴 （09988） 則偏弱，未宜考慮。快手 （01024） 近期表現較強，股價升6.2%至100.8元，若突然前高位105元才追入。網龍 （00777） 升4.1%至18.46元，以上日低位17.58元離場，突破前高位19.38元才有望上試20元以上。

新藥獲批的百濟神州 （06160） 大升20.3%至278.6元，失守263元止賺。醫藥股近日表現好轉，藥明生物 （02269） 升5.8%至123.1元，追入的話，以今日低位116.9元或上升軌110元水平止蝕。希瑪眼科 （03309） 升4.8%至8.68元，以昨日低位止蝕，或突破前浪頂才追貨。

贛鋒鋰業 （01772） 升1.3%至147.6元，追貨的話，以前浪底139.5元止蝕。

李寧 （02331） 升5.5%至104.9元，現價不平卻也不貴，候低再考慮。

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