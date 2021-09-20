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【iMoney專訪_中秋特輯】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破」（上）

股樓投資 15:36 2021/09/20

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香港本土有不少知名經典品牌，一直陪伴着港人成長，而恆香老餅家就是其中之一。起源於1920年的恆香老餅家，是少數能夠於香港屹立逾百年的品牌，相信不少港人也聽過「恆香」；但如何令百年的招牌能夠保持長青不老套，並將品牌繼續傳承下去，才是最大的難度。

作為唐餅界的百年老字號，恆香於本港中式餅食零售市場中早已佔重要的一席位。王偉樑入主公司後，為力保公司「味嘗以恆，傳承以香」的品牌理念，除堅持自設廠房每天製餅，為香港帶來本土出品的傳統中式唐餅，他也為恆香定下4大發展理念：

一、立新不破舊研發新產品

王偉樑表示，恆香近年致力推動品牌年輕化，期望吸納不同年齡層的顧客。他也坦言，入主恆香後其中一個最大的挑戰，是如何將一個百年品牌做到立新不破舊，「就是怎樣將公司產品創新並追上潮流，但同一時間要保持以往的傳統。公司的酥餅銷售一向也很好，如老婆餅、皮蛋酥，蛋黃酥及叉燒酥等，我們會繼續銷售。但當我見到近年市場興起奶黃，我就建議師傅，不如嘗試將奶黃放在酥餅內，創作出流沙奶黃酥，出來的效果也非常不錯，新產品的銷情也十分好，這就是我提出的立新不破舊。」

除流沙奶黃酥外，王偉樑亦創作出心形老婆餅，「心形的老婆餅是我們特別為昂坪360製作出的獨家產品，是將我們舊有的產品（即老婆餅）加入創新概念，打造出新型派別的產品出來，這便是立新不破舊的另一個例子。」

二、力谷網上銷售

王偉樑入主恆香後為公司生意加入新增長動力，於去年開始力谷網上銷售，「我們去年重新將網站改進，加入很多資訊性的資料，如恆香的歷史，網上的唐餅博物館，你可以看到一些資訊，如怎樣將老婆餅製作得好吃等。」同時為吸引更多客人，公司也不時在網上推出推廣優惠，如在4月份推蛋卷節，購買一罐蛋卷可享八八折優惠，兩罐可享八折優惠；同時也有特色的優惠如「辦公室必備小食套裝」、「惹味宵夜套裝」等，吸引年輕一代顧客。王偉樑指，現時網店生意佔公司生意一成左右，有助公司收入更穩定。同時由於公司在網站上投入更多資源，令公司在疫情下可以穩住生意。

延伸閱讀：【iMoney專訪】恆香CEO 四招保住百年招牌　堅持「立新不破」（下）

內文節錄自703期《iMoney Focus》封面故事。

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撰文 : 陳詠妍、黎淑雯

歷史科 財務自由 宵夜 疫情 昂坪360 銷售 博物館 零售 香港 閱讀

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