【iMoney專訪_中秋特輯】由護膚代理跳入老牌餅店　恆香CEO冀提升唐餅文化價值

時代巨輪不斷向前壓迫，香港老牌餅店已經買少見少，要隨便數一個出來，不難，恆香老餅家便是其中一間。恆香老餅家自1920年在元朗先以「恆香棧」作為傳統茶樓飲茶起家，於四十年代轉名為「恆香酒家」賣點心，在1960年轉型成中式餅店——恆香老餅家，時至今日已有101年歷史。

「我覺得唐餅這一個文化，很大程度上是香港令其蓬勃。與其說是香港的手信，我覺得這個文化不應失傳，很多人願意以30多元購買一個馬卡龍、以50元買入一件千層蛋糕。其實唐餅也有其價值，或許只是有些人沒有留意。」

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「半途出家」變行政總裁

這百年老舖有別於一般傳統老餅店的發展，行政總裁是由海外回流的王偉樑擔任。然而，他既不是繼承家業，也不曾擁有從小到大在餅店流連、幫手整餅過日，再踏上承繼路途的經歷；他只是在2017年入股恆香、「半途出家」的一位商人，但卻抱着一個目標：提升唐餅文化價值和地位。

打扮得官仔骨骨的王偉樑接受本刊訪問，訴說自己曾在美國留學，回港後分別在四大會計師行工作，及後經營韓國護膚品生意，再跳入餅店做CEO的故事。說起當時為何會入股恆香老餅家，原來他除了希望可發展本土品牌外，也可追溯到兒時回憶。

只有30多歲便已坐上一哥之位，王偉樑有着各種的工作經驗，經營護膚品代理生意，有助他日後管理恆香老餅家。在美國留學時，他就讀雙學位，主修市場學。畢業後曾在香港四大會計師行工作，前途看似無憂，但卻發現從事的工作並不是自己最感興趣的，「我做過會計及審計，學習過及認識過後，發現會計行業並不是自己喜歡，因此離開了之後做的是零售行業為主。」

由護膚代理跳入老牌餅店

2013年，王偉樑經洽商接手經營韓國護膚品Skin Food的代理生意後，更萌生發展本土品牌的想法。事實上，韓國護膚品牌在香港最流行的時間，是2009年至2010年。雖然他不是在最火熱的期間營商，但最高峰時曾有10多間零售店舖，而且大多是商場舖位。現時，該生意已轉到網上形式銷售。

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在經營期間，王偉樑想跳出代理產品的框架，創造屬於自己品牌的產品，「我只是代理的角色，產品怎樣做我們控制不到，最多只是給他們提供意見，因此我才希望有一個屬於自己的品牌，尤其是恆香這個品牌已經有過百年的歷史，香港並沒有太多這一類擁有長久歷史的品牌。」剛巧，他收到消息，恆香老餅家之前的股東有意出售股份，於是便主動出擊接洽，「我覺得做生意就要這樣，你不主動的話，就不會有下一步發展。」

善用零售經驗助公司營運

從事零售行業，待客之道、員工培訓、貨品流轉等，這些都是基本的營運技巧。而他也善用之前做韓國護膚品代理的經驗，應用到恆香老餅家上，「現在當然業務更加複雜，因為我們有自己的廠房生產唐餅，要懂得計算好每一天要生產的貨品數量，貨品在甚麼時候要送到每一間店舖，每間店舖要運送多少貨物，怎樣保持新鮮，這些全部都要跟進。」

內文節錄自703期《iMoney Focus》封面故事。

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