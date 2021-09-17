【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽

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【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro 將改用OLED屏幕、由三星供貨
蘋果（Apple）日前推出全新的iPhone 13、iPhone 13 Pro系列、新一代入門版iPad、iPad mini，以及Apple Watch Series7等。其中iPhone 13系列由今（17日）晚上8時起接受預訂，預計最快會在下週五（9 月 24 日）發貨。現在就為各位果迷整合以下iPhone 13、iPhone 13 Pro系列的圖輯重點！
|iPhone 13 香港定價
|價錢（港元）
|128GB
|6,799
|256GB
|7,599
|512GB
|9,299
是次iPhone 13全系列搭載A15處理器，性能和功耗上比上代A14芯片有顯著的提升。尤其在續航力，比起iPhone 12，iPhone 13電池用量最多高出 2.5 小時，而iPhone 13 mini則比 12 mini最多高出1.5小時。
|iPhone 13 mini 香港定價
|價錢（港元）
|128GB
|5,999
|256GB
|6,799
|512GB
|8,499
【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini 9月24日發售最平$2,599
|iPhone 13 Pro 香港定價
|價錢（港元）
|128GB
|8,499
|256GB
|9,299
|512GB
|10,999
|1TB
|12,699
iPhone 13 Pro日常的電池使用時間比12 Pro最多高出1.5小時，而 iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max最多高出2.5小時。
|iPhone 13 Pro Max 香港定價
|價錢（港元）
|128GB
|9,399
|256GB
|10,199
|512GB
|11,899
|1TB
|13,599
iPhone 12系列減價 官網最多減$800
此外，根據蘋果官網資訊，在iPhone 13系列登場後，iPhone 12較去年發布時的6,799港元大減800港元，現售價5,999港元起；而iPhone 12 mini同樣減價800港元，由原來的5,999港元減至5,199港元起。除了iPhone 12外，iPhone 11更減900港元，其中最低儲存容量的64GB由5,199港元起至4,299港元。
【蘋果發布會】蘋果舊機入手好時機？iPhone 12系列減價 官網最多減$800
責任編輯：張寶燕