【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽

蘋果（Apple）日前推出全新的iPhone 13、iPhone 13 Pro系列、新一代入門版iPad、iPad mini，以及Apple Watch Series7等。其中iPhone 13系列由今（17日）晚上8時起接受預訂，預計最快會在下週五（9 月 24 日）發貨。現在就為各位果迷整合以下iPhone 13、iPhone 13 Pro系列的圖輯重點！

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iPhone 13 香港定價 價錢（港元） 128GB 6,799 256GB 7,599 512GB 9,299

是次iPhone 13全系列搭載A15處理器，性能和功耗上比上代A14芯片有顯著的提升。尤其在續航力，比起iPhone 12，iPhone 13電池用量最多高出 2.5 小時，而iPhone 13 mini則比 12 mini最多高出1.5小時。

iPhone 13 mini 香港定價 價錢（港元） 128GB 5,999 256GB 6,799 512GB 8,499

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iPhone 13 Pro 香港定價 價錢（港元） 128GB 8,499 256GB 9,299 512GB 10,999 1TB 12,699

iPhone 13 Pro日常的電池使用時間比12 Pro最多高出1.5小時，而 iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max最多高出2.5小時。

iPhone 13 Pro Max 香港定價 價錢（港元） 128GB 9,399 256GB 10,199 512GB 11,899 1TB 13,599

iPhone 12系列減價 官網最多減$800

此外，根據蘋果官網資訊，在iPhone 13系列登場後，iPhone 12較去年發布時的6,799港元大減800港元，現售價5,999港元起；而iPhone 12 mini同樣減價800港元，由原來的5,999港元減至5,199港元起。除了iPhone 12外，iPhone 11更減900港元，其中最低儲存容量的64GB由5,199港元起至4,299港元。

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責任編輯：張寶燕