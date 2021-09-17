  • 29°C
香港時間 : 2021917日 (五) 18:30
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【iPhone 13】iPhone 13系列今晚開放預訂　規格、價錢一覽

科技 17:05 2021/09/17

分享：

蘋果（Apple）日前推出全新的iPhone 13、iPhone 13 Pro系列、新一代入門版iPad、iPad mini，以及Apple Watch Series7等。其中iPhone 13系列由今（17日）晚上8時起接受預訂，預計最快會在下週五（9 月 24 日）發貨。現在就為各位果迷整合以下iPhone 13、iPhone 13 Pro系列的圖輯重點！

    點擊圖片放大
    +5
    +4
iPhone 13 香港定價 價錢（港元）
128GB 6,799
256GB 7,599
512GB 9,299

是次iPhone 13全系列搭載A15處理器，性能和功耗上比上代A14芯片有顯著的提升。尤其在續航力，比起iPhone 12，iPhone 13電池用量最多高出 2.5 小時，而iPhone 13 mini則比 12 mini最多高出1.5小時。

iPhone 13 mini 香港定價 價錢（港元）
128GB 5,999
256GB 6,799
512GB 8,499

【蘋果發布會】蘋果新iPad、iPad mini　9月24日發售最平$2,599 

    點擊圖片放大
    +2
iPhone 13 Pro 香港定價 價錢（港元）
128GB 8,499
256GB 9,299
512GB 10,999
1TB 12,699

iPhone 13 Pro日常的電池使用時間比12 Pro最多高出1.5小時，而 iPhone 13 Pro Max則比12 Pro Max最多高出2.5小時。

iPhone 13 Pro Max 香港定價 價錢（港元）
128GB 9,399
256GB 10,199
512GB 11,899
1TB 13,599

iPhone 12系列減價　官網最多減$800

此外，根據蘋果官網資訊，在iPhone 13系列登場後，iPhone 12較去年發布時的6,799港元大減800港元，現售價5,999港元起；而iPhone 12 mini同樣減價800港元，由原來的5,999港元減至5,199港元起。除了iPhone 12外，iPhone 11更減900港元，其中最低儲存容量的64GB由5,199港元起至4,299港元。

【蘋果發布會】蘋果舊機入手好時機？iPhone 12系列減價　官網最多減$800

責任編輯：張寶燕 

相關文章

【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
今日
【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
今日
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
今日
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
今日
【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲

你可能感興趣

【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
今日 12:22
【iPhone 13】公開嘲笑蘋果？　三星：早已引進120Hz刷新率屏幕
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
今日 13:09
【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
今日 14:31
【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援
科技產品 iPhone 13 Apple Watch Apple 香港 iPhone

上一篇文章

【MacBook Pro】提升屏幕優勢！傳蘋果MacBook Pro　將改用OLED屏幕、由三星供貨

下一篇文章

【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【唔怕忘記密碼】微軟支援免密碼登入　簡單幾步設定
【唔怕忘記密碼】微軟支援免密碼登入　簡單幾步設定
【東京奧運】科技戰衣如何助攻？「牛下女車神」李慧詩穿新戰衣出戰準決賽
【東京奧運】科技戰衣如何助攻？「牛下女車神」李慧詩穿新戰衣出戰準決賽
【全球網速比拼】有5G都搞唔掂？　香港跌出十大　英國皇家屬地居冠
【全球網速比拼】有5G都搞唔掂？　香港跌出十大　英國皇家屬地居冠
【小米手機】小米11系列有新成員　小米11T Pro大賣快充功能　快過iPhone？
【小米手機】小米11系列有新成員　小米11T Pro大賣快充功能　快過iPhone？
【iPhone 13環保包裝】iPhone 13包裝盒「走塑」　網民：點分辨全新未開封
【iPhone 13環保包裝】iPhone 13包裝盒「走塑」　網民：點分辨全新未開封
【iOS 15】中秋節開放更新　兼容哪些iPhone型號？
【iOS 15】中秋節開放更新　兼容哪些iPhone型號？