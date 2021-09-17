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【護理員離職潮】拒絕接種疫苗　英格蘭大量安老院護理員離職　轉向海外招聘　

商業 16:41 2021/09/17

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英國政府早前宣布，從11月11日起，除非有醫療豁免，英格蘭地區所有安老院的員工必須接種疫苗。措施實施幾日後， 有安老院表示，不少員工已因此離職。（法新社圖片）

英國政府早前宣布，從11月11日起，除非有醫療豁免，英格蘭地區所有安老院的員工必須接種疫苗。措施實施幾日後， 有安老院表示，不少員工已因此離職。

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業界代表「英格蘭護理」機構估計，多達10%的安老院員工拒絕接種疫苗。當地一名安老院負責人表示，「我們失去了一班經驗豐富，而且難以取替的員工」。她補充道：「這不僅僅是數字問題，有經驗的護理人員相當寶貴。」

英格蘭薩默塞特的議會成員David Fothergill預計，當地將流失約300名安老院員工。當局正試圖與他們聯絡。他認為，離職潮所帶來的影響最快會在聖誕節顯現。

轉從海外招聘護理人員

威靈頓一名安老院的老闆Sandra Joyce則預計，將失去約6%的員工。她表示，有已因此離職的員工跳槽到了公營的「國民保健署」（National Health Service），因為那裡沒有強制性規定員工接種疫苗。

她續稱：「我認為安老院有責任盡力保護受照顧的長者，但同樣地不能勉強員工做違背他們價值觀的事情」。為了填補這些職位，Sandra Joyce只好從海外招聘人員。

英格蘭政府的這項新規定不僅適用安老院工作的全職員工，也適用於間歇性提供足病診療和水管工等服務的人。當局表示，強制安老院員工接種疫苗是為了拯救生命，並聲稱這是保護工作人員及周圍人士的「明智、合理舉動」。

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責任編輯：李智美

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