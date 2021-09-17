【人幣定存】抽資逾百億挾高拆息 市料人幣定存續加息

▲ 招商永隆半年人民幣定期存款息享2.65厘，膺高息王。

市場對人民幣需求持續暢旺，因未來一周逾百億元（人民幣，下同）國債密集登場，包括人行擬於下周五（9月24日）來港發行50億元6個月期央行票據，連同早一天、即下周四（23日）80億元國債在本港推出，合共抽資130億元。

此外，季結在即，勢扯高拆息，專家預期人民幣定期存款息有望再跟加，令搶存戰加劇。

事實上，反映跨季度的兩周離岸人民幣拆息，今天（9月17日）挾高至4.313厘，1周拆息更高達4.328厘，遠較6個月及1年期的3.3厘高，凸顯銀根偏緊。上商研究部主管林俊泓今午回應本報查詢指，參考二手市場6個月央票的孳息率班約為2.45厘，料下周五透過金管局旗下CMU工具向大戶標售的國債，最高中標息率約為2.4厘，相比同期美債僅0.4厘，人民幣債券具息差優勢，較美債高約兩厘，業界遂料總額50億元可獲超額認購。

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再比拼同屬低風險的定期存款息，目前半年期以招商永隆的2.65厘居首。總結全周，5間大小港銀猛加人民幣定期存款息，甚至連外資大行也加入戰團，例如較鮮有搶存的星展，新近調升3個月及6個月年息0.1厘，新息率報2.5厘。

倘以相同的入場費銀碼計，而長短息又劃一者，星展、富邦及招商永隆齊享2.5厘，膺高息王。交銀香港及大眾銀行昨齊加短存，華僑永亨更全面上調短中長息。上商更於本周二（14）搶乘加息快車。

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專家認為，季結在即已扯高拆息，復添下周四國家財政部來港發行80億元國債，在抽資效應下，市料拆息暫高企難下。況且，下周五（24日）債券南向通又啟動，每天額度為200億元，皆對人民幣有需求，業界遂料人幣的加息戰續升級。

而下周四又是聯儲局公布議息結果，可測示市場在監管風暴下對人民幣資產的認受性。華僑永亨經濟師李若凡認為，美國受債務上限到期所困擾，或有違約風險，反觀人民幣國債幾近零風險，在息差因素等支持下，料離岸價兌美元暫約在6.42至6.5上落。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源