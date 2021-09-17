【鏡粉朝聖地】 MIRROR成員隨時現身 MOOV x MIRROR Mask朗豪坊設Pop-Up Store 捐出1000套口罩包予低收入家庭學生

提到當今香港最紅的偶像，MIRROR必佔一席位，數月前MOOV聯乘MIRROR於《MIRROR "ONE & ALL" LIVE 2021》演唱會推出特別版口罩 ─ MIRROR Mask，當時火速售罄，一盒難求。其後，不少粉絲更留意到MIRROR十二子於不同活動場合及社交媒體發佈的照片或影片均配戴各自專屬顏色的MIRROR Mask，成為另類焦點所在。

為響應粉絲號召，MOOV x MIRROR Mask強勢回歸，於即日起於旺角朗豪坊設立Pop-Up Store即日起正式登陸，數天間已吸引大批「鏡粉」排隊購買。

MOOV更透露，MIRROR成員將不定期驚喜現身，到場探班兼打卡。同時，大會特意為是次活動拍攝的《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》MIRROR造型照亦會首次公開亮相，相信定必成為一眾鏡粉朝聖熱點。

現場除了可以購買MIRROR Mask及《MOOV 90天無損音樂服務 ─ MIRROR特別版》禮品卡外，更設有MIRROR成員獨立人形裝置，以及巨型MIRROR Mask口罩盒裝置供鏡粉們打卡拍照留念，為活動增添獨特色彩。

與此同時，MOOV x MIRROR將會夥拍MaskOn，向東華三院捐出1,000套MIRROR Mask慈善口罩包派發給予低收入家庭學生，希望將愛心送暖到社區。

【神徒Hellosss必睇】MIRROR Anson Lo孖Ian遊西九 為旅發局「大城小區-西九龍」做推廣 親身示範必影打卡靚位，詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

MOOV x MIRROR Mask套裝限定禮品

今次發售的MIRROR Mask十二位成員均有專屬顏色的耳帶，每款2片，一盒共有24片。口罩選色為獨特調配的灰黑色，口罩上更有MIRROR logo標誌壓印，顏色時尚，襯衫必備。口罩盒設計亦相當精緻，極具收藏價值。MIRROR Mask有兩個尺寸供選擇，包括大碼及中碼，由MaskOn生產製造，售價為港幣188元。

【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」，詳見【下一頁】

由即日起至10月10日期間，現凡購買6盒MIRROR Mask套裝，即可獲贈限定禮品，包括《BE IGNITED WITH MIRROR MASK》海報乙張及精美紙袋乙個，數量有限，送完即止。

MIRROR紅透半邊天 粉絲遍及各年齡層 一文看清12位鏡仔如何雄霸廣告界，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍