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【大行報告】 摩通籲趁反彈減持內房 下調多隻內房及物管股評級

股樓投資 16:27 2021/09/17

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摩通發表研究報告指，雖然個別內房發展商實際風險有限，但預計內房的流動性憂慮將持續一段時間。該行指，短期上升的潛在催化劑包括恒大債務重組和信貸寬鬆，然而一旦有任何明顯反彈應趁機減持內房股，此反彈有機會持續數月。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁

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該行認為，面對政策逆風，行業難有結構重估，加上負面情緒的外溢，物管股也有類似的調整，預期未來因內房發展商流動性風險，物管股會有持續的重估，因此下調9家內房及物管股評級。其中，融創中國（01918）、龍光集團（03380）、中國金茂（00817）、恒大物業（06666）評級降至「減持」。

同場加映: 【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

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記者：郭秀慧

恒大物業（06666） 龍光集團（03380） 融創中國（01918） 中國金茂（00817） 銷售 大行報告

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