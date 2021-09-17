【大行報告】 摩通籲趁反彈減持內房 下調多隻內房及物管股評級

摩通發表研究報告指，雖然個別內房發展商實際風險有限，但預計內房的流動性憂慮將持續一段時間。該行指，短期上升的潛在催化劑包括恒大債務重組和信貸寬鬆，然而一旦有任何明顯反彈應趁機減持內房股，此反彈有機會持續數月。

【大行點睇】 高盛降內房評級 料未來數月內房銷售有雙位數跌幅【見下頁】

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該行認為，面對政策逆風，行業難有結構重估，加上負面情緒的外溢，物管股也有類似的調整，預期未來因內房發展商流動性風險，物管股會有持續的重估，因此下調9家內房及物管股評級。其中，融創中國（01918）、龍光集團（03380）、中國金茂（00817）、恒大物業（06666）評級降至「減持」。

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記者：郭秀慧