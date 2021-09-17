【港元定存】中小行雄霸港元定存高息榜 冠全城有3.28厘

▲ 港銀靜觀下周四聯儲局議息結果，本周僅得3間中小行調整港元定存息。

9月已過一半，季結開始倒數，適逢陷入多事之秋，港股一度4連跌累挫1,500點，今天（9月17日）作超跌後的技術性反彈，而全球又聚焦下周四（23日）聯儲局議息結果等，難怪本周港元定期存款格價，只有3間中小行加減存息，包括信銀國際及大新 （02356） 加息，相反招商永隆卻兩連減。

專家預期，下周市況將陷大悶局，既因中秋假期只得4個交易日外，且料業界緊盯儲局動向。由於市場觀望氣氛甚濃，今個星期短中長息的高息榜沒變動，畢竟中小業界加息相對輕手，舉信銀國際為例，微升6個月年息0.05厘，新息率報0.7厘，只能打入五甲之列，難以挑戰東亞 （00023） 及富邦的0.8厘。

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展望下周4日市，較矚目的是市傳焦點股譚仔國際或最快下星期招股，但致冨證券董事暨證券業務主管郭家安回應本報查詢指，暫無意預留lPO孖展。信誠證券聯席董事張智威表示，參考現正招股的新股孖展息1.48厘，市料反映息率未因假期及季結臨近而挾升，凸顯市面銀根甚鬆動。

即使1個月拆息今天終止3連跌，但仍處於0.06厘約10年低位。此外，業界又預期港股暫仍易跌難升，遂料個別同業加定期存款息，主力吸避險族採現金為王的資金。大新高級經濟師温嘉煒回應本報查詢指，估計聯儲局9月議息會議維持政策不變，或留待11月才公布減慢買債，美元今年預測範圍維持在88至94之間。

比拼大小行，現時富邦提供3個月年息享3.28厘，半年0.8厘，1年0.75厘，雄霸高息榜。

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記者︰曾桂芬

責任編輯︰陳楚源