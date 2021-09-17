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英國首場「禁頭槌」比賽 舒利亞等名將出賽

環球社會熱點 17:58 2021/09/17

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足球比賽中不時見到球員利用「頭槌」入球，更有不少名將以頂頭槌聞名。英國有研究發現，頂頭槌愈多的球員，患痴呆症風險較倍。當地慈善組織本月26日舉行首場「禁頭槌」足球比賽，希望呼籲大眾關注對球員與頭槌的風險。英格蘭名宿舒利亞、連尼加等60名前職業球員將會參賽。

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格拉斯哥大學的斯圖爾特（Willie Stewart）博士及其團隊發現，足球比賽中頂頭槌愈多的後防球員，患痴呆症風險較普通人高5倍。研究續指，球員職業生涯越長、頂頭槌次數越多，患神經退化性疾病的風險越大。

慈善組織Head for Change舉辦首場「禁頭槌」足球比賽，本月26日舉行，並邀請60名前足球員，包括英格蘭名宿舒利亞（Alan Shearer）、連尼加（Gary Lineker）及奇雲基瑾（Kevin Keegan）等參賽。

其中，球賽上半場只容許在禁區範圍頂頭槌，下半場則為全瑒禁止。

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Head for Change主席兼聯合創辦人蓋茨博士（Judith Gates）表示，希望上述球賽作為試驗，讓國際足協等機構參考如何讓足球比賽更安全，同時引起大眾對球員與頂頭槌風險關注。

事實上，英格蘭今季開始已限制職業球員頂頭槌的訓練次數，亦是首個國家推行有關措施。英格蘭足總規定，今季起非職業球員每周訓練最多只能作10次頭槌練習。

責任編輯：郭麗明

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