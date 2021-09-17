【SPAC】聯交所諮詢引入特殊目的收購公司　SPAC證券僅限專業投資者認購和買賣（附圖解）

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【大行報告】摩通籲趁內房反彈減持 政策風險下行業難有結構重估（附最新評級及目標價）
港交所 （00388） 公布，就於香港推行「特殊目的收購公司（SPAC）」上市機制徵詢市場意見。港交所的SPAC諮詢文件建議，香港SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣，而進行SPAC併購交易後買賣繼承公司的股份將不受此限。港交所表示，SPAC市場諮詢為期45日。
SPAC機制在美國存在已久，與一般企業IPO不同之處，SPAC大致將企業上市流程一分為二，分為SPAC 階段、SPAC併購（或稱DeSPAC階段）。首階段由基金、家族辦公室或知名投資者發起，募集資金後，SPAC贊助人需要在指定限期內物色合適資產收購；第二階段，企業與SPAC證券商議合併，當中或涉及額外定向集資（PIPE投資），再交由SPAC股東表決，獲通過後即可上市。
SPAC機制可利用發起人的投資經驗物色合適資產，而企業上市流程理論上較一般IPO流程較快，去年美股流動性急增時，令不少企業以至亞洲投資者參與。
港交所圖解SPAC機制主要重點
進行SPAC併購交易前的建議
有關SPAC併購交易的建議
清盤及除牌
圖解年初美股SPAC熱潮
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