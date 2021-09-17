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【SPAC】聯交所諮詢引入特殊目的收購公司　SPAC證券僅限專業投資者認購和買賣（附圖解）

宏觀解讀 16:53 2021/09/17

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【SPAC】聯交所諮詢引入特殊目的收購公司　SPAC證券僅限專業投資者認購和買賣

港交所 （00388） 公布，就於香港推行「特殊目的收購公司（SPAC）」上市機制徵詢市場意見。港交所的SPAC諮詢文件建議，香港SPAC證券將僅限專業投資者認購和買賣，而進行SPAC併購交易後買賣繼承公司的股份將不受此限。港交所表示，SPAC市場諮詢為期45日。

SPAC機制在美國存在已久，與一般企業IPO不同之處，SPAC大致將企業上市流程一分為二，分為SPAC 階段、SPAC併購（或稱DeSPAC階段）。首階段由基金、家族辦公室或知名投資者發起，募集資金後，SPAC贊助人需要在指定限期內物色合適資產收購；第二階段，企業與SPAC證券商議合併，當中或涉及額外定向集資（PIPE投資），再交由SPAC股東表決，獲通過後即可上市。

SPAC機制可利用發起人的投資經驗物色合適資產，而企業上市流程理論上較一般IPO流程較快，去年美股流動性急增時，令不少企業以至亞洲投資者參與。

港交所圖解SPAC機制主要重點

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進行SPAC併購交易前的建議

  • SPAC發起人：SPAC發起人須符合適合性及資格規定，而SPAC必須有至少一名SPAC發起人為證監會持牌公司並持有至少10%發起人股份；
  • 攤薄上限：發起人股份建議以首次公開發售日期的所有已發行股份總數的30%為限；另外亦建議行使權證所造成的攤薄比率同樣限於30%；及
  • 集資規模：SPAC預期從首次公開發售籌集的資金須至少達10億元。

有關SPAC併購交易的建議

  • 應用新上市規定：繼承公司須符合所有新上市規定，包括最低市值規定及財務資格測試；
  • 獨立第三方投資：這項為強制性規定，獨立第三方投資須佔繼承公司預期市值的至少15%至25%，以驗證繼承公司的估值；
  • 股東投票表決：SPAC併購交易須經SPAC股東於股東大會上批准作實，但不包括SPAC發起人及其他擁有重大權益的股東；及
  • 股份贖回選項：在下列情況發生前，SPAC必須先給予股東贖回股份的選項：進行SPAC併購交易、SPAC發起人有變動、以及物色合適的SPAC併購目標的期限延長。

清盤及除牌

  • 向股東退還資金：如果SPAC未能在24個月內公布SPAC併購交易，或未能在36個月內完成SPAC併購交易，SPAC必須清盤並將籌得的所有款項，和另加應計利息退還給股東。隨後聯交所會將SPAC除牌。

圖解年初美股SPAC熱潮

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港股 IPO 香港交易所（00388） 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司 證監會

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