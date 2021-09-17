科技造就中國債券市場急速發展

愈來愈多境外投資者佈局中國債市，同時中資機構亦迅速融入全球金融市場。中國債券被納入國際市場廣泛追踪的幾大指數是中國債市發展的重要里程碑，反映國際投資者的認同，標誌著中國債市獲投資者的參與度不斷提升。

南向債券通為中國內地、香港及全球金融界開啓新的機遇之門。它將為境內投資者提供新的資產全球化配置途徑，進一步鞏固香港的世界金融中心地位，為在港機構提供新的增長機遇。對國際金融機構而言，此機制將成為接觸及深入了解中國金融市場和客戶的重要新機遇。

中國債市國際化受多種因素推動。首先，中國開放金融市場的決心和政策支持是其中之一。監管機構一直都有新舉措出台，包括推出代理模式和債券通等創新機制，以及優化交易和結算流程等。其次，在全球低利率甚至負利率的環境下，中國債券相對較高且穩定的收益率吸引尋求多元化投資及超額收益的國際投資者青睞。第三，中國金融機構的實力和能力快速提升，是中國債券市場國際化的重要內在驅動力。第四，主要的市場基礎設施不斷完善，透過與技術供應商的平台深化合作，提高信息透明度，並且簡化交易流程。

中國債券市場國際化，不僅見諸外資持有中國債券規模的不斷擴大，同時亦體現在市場參與主體的多元化及交易活躍程度的提升。活躍交易的背後離不開技術支持，包括境內外平台的互聯互通、一級市場信息平台建設、電子化交易流程以及交易數據和信息在工作流程中的貫通等等。

債券交易電子化之後，自動化數據將貫穿交易全流程，提高交易效率和流動性，降低運營成本，同時提升風險管理和合規能力。以債券通為例，一些供應商已為參與北向通的中國境內做市商提供自動化報價服務以及自動化銷售管理的全流程方案，務求於在不久未來為參與南向通的境外做市商和境內投資者提供全面的自動化交易解決方案。

展望未來，我們預期中國金融市場將不斷加深與世界的融合，最終實現全面數碼化。科技將促進中國債券市場的國際化進程，開放包容的中國金融市場將繼續為境內外投資者和金融機構提供長期機遇。這不僅是中國的機遇，也是全球的機遇。

作者：彭博亞太區總裁李冰