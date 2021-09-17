【CCL】中原︰樓價指數連升兩周後回軟　新界東指數觸歷史次高有望破頂

樓市熾熱，樓價繼續於高位反覆爭持。反映二手樓價的中原城市領先指數（CCL）最新報189.14點，連升2周後回軟，按周跌0.33%。中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，近7周計，CCL連升2周，其後連跌2周，再連升2周，走勢持續反覆，兼連續7周於189點至191點之間窄幅徘徊，最高191.34點，最低189.14點，期間累升0.19%。

除此之外，黃良昇指出，新界東CCL_Mass報208.27點，按周升2.43%，升幅為近12周最大。繼新界西CCL_Mass及九龍CCL_Mass先後創歷史新高後，新界東CCL_Mass發力追回落後，結束連續4周於203點窄幅爭持的局面，今周創下歷史次高水平，距離自己歷史高位208.82點相差僅0.26%，有望成為第三個成功破頂的分區指數。

至於其他分區方面，九龍CCL_Mass報187.85點，上周創歷史新高後回軟，按周跌1.10%。港島CCL_Mass報196.12點，按周跌1.43%，連升2周後回軟，距離自己歷史高位相差1.57%。新界西CCL_Mass報172.61點，按周跌0.27%，跌幅收窄，有望於172點水平企穩。四區樓價指數同樣升跌交錯，近7周計，港島CCL_Mass及新界CCL_Mass同樣4升3跌，而九龍CCL_Mass及新界西CCL_Mass同樣3升4跌，走勢各自反覆，拖累CCL於高位窄幅爭持。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報192.38點，按周跌0.41%，連續7周於192點至193點之間窄幅爭持，期間累升0.43%。CCL（中小型單位）報189.70點，同樣連升2周後回軟，按周跌0.37%，連續7周於189點至191點之間窄幅爭持，期間累升0.23%。

CCL（大型單位）報186.14點，按周跌0.14%。CCL（大型單位）波幅相對較大，近7周於186點至192點之間反覆，期間累跌0.02%。

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曼翹示範單位

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