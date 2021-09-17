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銀娛（00027）急跌走唔切　帳面輸近三成打工仔急問點算好？

股市 16:15 2021/09/17

分享：

濠賭股受累澳門政府擬收緊發牌而急瀉，散戶熱炒的重磅濠賭股之一銀娛 （00027） 亦捱沽，幸今早見有反彈。有散戶留言稱，自己54元持有銀娛，但因為工作要見客，事後「走唔切」變相帳面有虧損，以銀娛現價約40元計，帳面蝕近三成，問有否機會反彈。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即點擊收看／收聽。

重溫今早《ET開市直擊》- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】

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00：00 - 港股焦點速覽　後市拾級而下？

01：16 - 外圍市況速覽　賭股走勢續弱

03：17 - 美股高位爭持　入市前要留神

07：17 - 港股創逾十個月低位　投資怎部署？

13：04 - 恒大終會破產？對市場衝擊有幾大

16：38 - 高盛料內房長期下行　暫不宜沾手？

23：11 - 股票分析：恒大 （03333） 蟹貨怎麼辦？

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32：00 - 股票分析：友邦 （01299） vs領展 （00823） vs香港電訊 （6823） vs和記電訊 （00215）

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38：09 - 股票分析：銀娛 （00027） 高位大跌走唔切怎麼辦

40：18 - 股票分析：交通銀行 （03328） 短線走勢如何？

41：25 - 股票分析：中芯國際 （00981） 股價前景點睇

42：48 - 股票分析：銀娛 （00027） 可反彈至哪個水平？

43：59- 股票分析：長江基建 （01038） 股價前景點睇？可以加注嗎？

45：15- 股票分析：長城汽車 （01038） 短綫上望幾多？

46：56 - 股票分析：水泥股會受監管嗎？

48：52 - 黃偉豪分享揀股方法

50：06 - 股票分析：騰訊 （00700） 462元有貨怎麼辦

51：22 - 股票分析：金風科技 （02208） 短綫如何？

52：27 - 股票分析：長和與Ooredoo合併印尼電訊業 對系內股價影響

56：11 - 財經日誌提提你

欄名 : 3分鐘睇股

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