銀娛（00027）急跌走唔切 帳面輸近三成打工仔急問點算好？
濠賭股受累澳門政府擬收緊發牌而急瀉，散戶熱炒的重磅濠賭股之一銀娛 （00027） 亦捱沽，幸今早見有反彈。有散戶留言稱，自己54元持有銀娛，但因為工作要見客，事後「走唔切」變相帳面有虧損，以銀娛現價約40元計，帳面蝕近三成，問有否機會反彈。中薇證券研究部董事黃偉豪（Ravi）這樣建議，立即點擊收看／收聽。
重溫今早《ET開市直擊》- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】
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欄名 : 3分鐘睇股