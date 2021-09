泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首

英國的牛津及劍橋大學皆是世界知名學府,多年來穩居英國大學排名榜的首次席位。然而,英國《泰晤士報》最新的年度英國大學排名中,牛津及劍橋並未能登頂,成為全英第一大學的是威廉王子母校,蘇格蘭聖安德魯斯大學。

《泰晤士報》(The Times)今年的英國最佳大學排名(The Times and The Sunday Times Good University Guide)中,聖安德魯斯大學(University of St Andrews)榮登第一,牛津大學緊隨其後,維持去年的次名。劍橋大學大學則由第一急挫至第三。今次是排名創立30年以來,第一次並非由牛津或劍橋成為第一名。

《泰晤士報》英國大學排名

排名報告顯示,因為新冠肺炎疫情,各大學在學生滿意度明顯較往年差,聖安德魯斯大學雖然同樣有所下滑,但分數較其他大學高出不少。同時,得益於海洋研究部門,聖安德魯斯在研究方面搶下不少分數。

英國最佳大學排名的編輯麥考爾(Alastair McCall)表示,聖安德魯斯取得的成就無容置疑,足夠成為榜首。麥考爾指聖安德魯斯近年來逐漸收窄與牛津劍橋的差距,去年在疫情期間,在學生滿意度更是取得高分。

聖安德魯斯的校長馬普斯通教授(Sally Mapstone)表示,相信學生﹑教職員及舊生對此成就亦會同樣高興。馬普斯通表示,過往多年在榜單雖是名列前茅,但一直無緣成為榜首,直至今次終於成為英國第一大學。

