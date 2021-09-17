泰晤士報英國大學排名出爐 牛津劍橋同失榜首

英國的牛津及劍橋大學皆是世界知名學府，多年來穩居英國大學排名榜的首次席位。然而，英國《泰晤士報》最新的年度英國大學排名中，牛津及劍橋並未能登頂，成為全英第一大學的是威廉王子母校，蘇格蘭聖安德魯斯大學。

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《泰晤士報》（The Times）今年的英國最佳大學排名（The Times and The Sunday Times Good University Guide）中，聖安德魯斯大學（University of St Andrews）榮登第一，牛津大學緊隨其後，維持去年的次名。劍橋大學大學則由第一急挫至第三。今次是排名創立30年以來，第一次並非由牛津或劍橋成為第一名。

《泰晤士報》英國大學排名

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排名報告顯示，因為新冠肺炎疫情，各大學在學生滿意度明顯較往年差，聖安德魯斯大學雖然同樣有所下滑，但分數較其他大學高出不少。同時，得益於海洋研究部門，聖安德魯斯在研究方面搶下不少分數。

英國最佳大學排名的編輯麥考爾（Alastair McCall）表示，聖安德魯斯取得的成就無容置疑，足夠成為榜首。麥考爾指聖安德魯斯近年來逐漸收窄與牛津劍橋的差距，去年在疫情期間，在學生滿意度更是取得高分。

聖安德魯斯的校長馬普斯通教授（Sally Mapstone）表示，相信學生﹑教職員及舊生對此成就亦會同樣高興。馬普斯通表示，過往多年在榜單雖是名列前茅，但一直無緣成為榜首，直至今次終於成為英國第一大學。

責任編輯：吳漢培

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