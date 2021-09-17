【買樓理財】港島半新盤近港鐵站都要蝕　新買家遲近4年買更平

雖然二手樓價早前突破歷史新高，但市場仍偶見蝕讓成交，有業主於2017年購入鰂魚涌新盤君豪峰，見3年禁售期剛過，即賣樓套現，雖然項目鄰近港鐵站，而且是半新盤，但業主仍要蝕錢離場。

香港置業朱永健說，鰂魚涌君豪峰中高層F室，向西南望山景，兩房間隔，實用面積451平方呎，原叫價1,030萬元放盤，約一個月後獲外區客接洽，經議價後減價約30萬元，以1,000萬元易手，實用呎價約22,173元。據悉，新買家為換樓客，心儀單位望山景兼樓齡新，故睇樓一次後，即決定入市自住。

值得留意的是，業主於2017年12月，以約1,063萬元購入上述單位，持貨將近4年，現轉手帳面蝕63萬元，物業期內貶值約6%。

資料顯示，君豪峰由恒地（00012）負責發展，是單幢分層項目，位於鰂魚涌英皇道856號，於2019年7月初收樓。項目最大賣點是鄰近港鐵鰂魚涌站C出口，步行數分鐘可至；同時英皇道有電車及多條巴士、小巴路綫，來往各區方便。

鰂魚涌THE HOLBORN認購反應熱烈 決定周日賣樓 折實最平580.8萬【下一頁】

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