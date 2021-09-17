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【萬聖節】海洋公園「哈囉喂全園祭」踏入20周年 大玩「新常態 • 玩過界」兼推$6,888Glamping限定體驗直擊嘩鬼變身

環球政經 18:49 2021/09/17

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不知不覺，一年一度海洋公園「哈囉喂全園祭」將會和各位見面，為慶祝哈囉喂20周年，公園大玩「新常態 • 玩過界」為為主題，感受超越靈異的驚慄體驗，而園方會再度呈現過去20年的經典時刻，一同窺探令鬼魅活靈活現的奧秘。

公園「怡慶坊」將變身「20 週年追魂館」，把過去極具標誌性的嘩鬼服飾一一呈現於訪客眼前，展示超過23款以中國、日本、墨西哥及西方設計為靈感的服裝，並把日式鳥居及中國鬼王地府仔細還原，令人彷彿身歷其境；而「香港老大街」將布置成60年代，投入「老大街尋兇」主題，訪客需要查訪不同攤檔，與魔鬼進行交易，以獲得線索破案。

更多詳情：

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同時，海洋公園將推出以6,888元期間限定「星夜高峰哈囉喂 Glamping」套票，感受不一樣的哈囉喂體驗，並包括一個帳蓬以及最多可容納四位訪客一同體驗。參加者將由陰間使者帶領，直擊哈囉喂「禁區地帶」，一探嘩鬼變身的秘密。公園更為各位度身訂造哈囉喂彩繪體驗，為你的「屍」家導賞團帶來獨特刺激體驗。

另外，公園今年首次推出「哈囉喂景點追加門票」，只需另加港幣280元，即可無限次進入「鬼上身事件簿」及「陰濕奪寶」、「屍襲逃亡」等哈囉喂景點。

 

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責任編輯：潘曉豐

萬聖節 公園 經濟 門票 海洋公園 香港
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