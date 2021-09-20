  • 30°C
香港時間 : 2021921日 (二) 17:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居

理財智慧 00:00 2021/09/20

分享：

一向都住在市區，要搬到郊區離島居住的話，或者大多數人會感到諸多不便，不過一對80後情侶就別樹一格，正因一直都住在市區，反而希望到較寧靜的環境生活，選擇搬到愉景灣居住。除了對居住環境相當有想法外，業主對於新居設計亦非常明確，希望家居裝修偏向深色型格，保有他們的個人風格。室內設計公司Deco Farmer Studio為了滿足業主要求，將單位設計成現代鄉村風（Modern Rustic Style）。

是次介紹的是位於愉景灣明翠台觀海樓的單位，為愉景灣第一期落成樓宇之一，已有近40年樓齡，業主兩人花費約52萬裝修440平方呎單位。Deco Farmer Studio負責人Heiman接受本刊訪問透露，業主他們一直都住在市區，搬屋時卻希望遠離繁囂，最終選擇買入明翠台觀海樓單位。

    點擊圖片放大
    +9
    +8

如讀者有意分享裝修設計故事，或想申請驗樓，歡迎向《iMoney》投稿！ 【投稿連結

Heiman表示，業主較喜歡深色、型格、保有自然狀態（Raw）的風格，所以他們就循「現代鄉村風」的方向設計，除了在各處用上深淺顏色作對比，同時亦使用了不少保有原始質感的建材。

他指出，電視牆及主人房的床頭牆用上水泥物料；大廳的書檯、梳化、電視櫃及吧檯使用了深色紋路木飾面；地台、衣櫃內部及睡房趟門則為黑石岩石紋。另一方面，走廊的牆身、廁所門及廚房門則鋪上米白色麻質牆布。Heiman稱，相關的建材大都是糙面物料，保留了自然紋理和質感，呈現個性的風格之餘，亦增加耐用性及方便業主打理及使用。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

由於客飯廳是香港特有的鑽石型廳，設計師亦絞盡腦汁，在飯廳加設了可移動吧檯，平日不使用時可以「泊」在牆邊，不佔空間，提高空間的靈活性。而客廳他們就特意訂製一組家具，將梳化、書檯與書櫃成一體，不只拉直了梳化與電視機之間的空間，業主可以更舒適地觀看電視，同時亦善用客廳的三角位，將之變成為工作區，解決了原則鑽石型廳空間形狀不足的問題。

    點擊圖片放大
    +10
    +9

另外單位的間隔亦有不少改動。Heiman指，由於上一手業主拆除了單位本身的廚房，將廚房歸納為主人房，但現時業主希望改回傳統「梗廚」，避免油煙四散，他表示為業主小倆口重新規劃廚房，要遷就喉管位置，在空間規劃方面相當具挑戰性。此外，浴室的門口則移到另一邊，原有的門口位改為入牆式儲物櫃，可放置雜物，變相在走廊增添儲物空間。

裝修費用

預備工程 4.8萬
水電 8.4萬
油漆 4.8萬
泥水工程 8.6萬
傢私及木器工程 22萬
冷氣及鋁質工程 2.05萬
雜項工程 2萬
總計 52.65萬

*資料及圖片由Deco Farmer Studio提供

延伸閱讀

【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國

【室內設計】花35萬裝修摩洛哥風蝸居 如何慳位又保留格調？

【室內設計】獨居退休人士翻新38年居屋　要求保留「絕版」收納櫃　設計師用50萬打造無印風家居

【室內設計】 新屋入伙預算緊張 兩母女19萬裝修420呎單位 格仔櫃避「開門見廳」 孝心設計護老人家周全

【室內設計】夫婦花32萬裝修400呎居屋 丈夫設計全屋家具 兩房變一房客廳更寬敞 浴室變出日式風呂

【室內設計】花60萬翻新30年單位 隱藏舊式居屋樑柱增收納空間 「無飯」夫婦最愛活動式餐枱

同場加映：【孫子市法】恒指低處未算低 內房濠賭未見底？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

建材 愉景灣 家居 設計師 設計 工程 香港 裝修設計 離島 家具
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
旅行社推全程76公里巴士瞓覺團　最平99蚊起　推出4小時首賣已經售罄
【青姐話】監管無邊界 港股新常態
【青姐話】監管無邊界 港股新常態
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
40歲只需供款8年　享約13倍財富增長　輕鬆準備退休生活
【異動股】國泰君安兩星期前出報告唱好 新力控股上市未夠兩年今日插九成
【異動股】國泰君安兩星期前出報告唱好 新力控股上市未夠兩年今日插九成
上水新盤「尚宜」樓書曝光　最細開放式戶僅138平方呎
上水新盤「尚宜」樓書曝光　最細開放式戶僅138平方呎
【利財筆記】林本利：10個評估大調整指標
【利財筆記】林本利：10個評估大調整指標