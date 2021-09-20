【室內設計】80後情侶偏愛離島清幽環境　購入近40年樓齡440呎愉景灣單位　擲50萬改造成現代鄉村風家居

一向都住在市區，要搬到郊區離島居住的話，或者大多數人會感到諸多不便，不過一對80後情侶就別樹一格，正因一直都住在市區，反而希望到較寧靜的環境生活，選擇搬到愉景灣居住。除了對居住環境相當有想法外，業主對於新居設計亦非常明確，希望家居裝修偏向深色型格，保有他們的個人風格。室內設計公司Deco Farmer Studio為了滿足業主要求，將單位設計成現代鄉村風（Modern Rustic Style）。

是次介紹的是位於愉景灣明翠台觀海樓的單位，為愉景灣第一期落成樓宇之一，已有近40年樓齡，業主兩人花費約52萬裝修440平方呎單位。Deco Farmer Studio負責人Heiman接受本刊訪問透露，業主他們一直都住在市區，搬屋時卻希望遠離繁囂，最終選擇買入明翠台觀海樓單位。

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Heiman表示，業主較喜歡深色、型格、保有自然狀態（Raw）的風格，所以他們就循「現代鄉村風」的方向設計，除了在各處用上深淺顏色作對比，同時亦使用了不少保有原始質感的建材。

他指出，電視牆及主人房的床頭牆用上水泥物料；大廳的書檯、梳化、電視櫃及吧檯使用了深色紋路木飾面；地台、衣櫃內部及睡房趟門則為黑石岩石紋。另一方面，走廊的牆身、廁所門及廚房門則鋪上米白色麻質牆布。Heiman稱，相關的建材大都是糙面物料，保留了自然紋理和質感，呈現個性的風格之餘，亦增加耐用性及方便業主打理及使用。

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由於客飯廳是香港特有的鑽石型廳，設計師亦絞盡腦汁，在飯廳加設了可移動吧檯，平日不使用時可以「泊」在牆邊，不佔空間，提高空間的靈活性。而客廳他們就特意訂製一組家具，將梳化、書檯與書櫃成一體，不只拉直了梳化與電視機之間的空間，業主可以更舒適地觀看電視，同時亦善用客廳的三角位，將之變成為工作區，解決了原則鑽石型廳空間形狀不足的問題。

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另外單位的間隔亦有不少改動。Heiman指，由於上一手業主拆除了單位本身的廚房，將廚房歸納為主人房，但現時業主希望改回傳統「梗廚」，避免油煙四散，他表示為業主小倆口重新規劃廚房，要遷就喉管位置，在空間規劃方面相當具挑戰性。此外，浴室的門口則移到另一邊，原有的門口位改為入牆式儲物櫃，可放置雜物，變相在走廊增添儲物空間。

裝修費用

預備工程 4.8萬 水電 8.4萬 油漆 4.8萬 泥水工程 8.6萬 傢私及木器工程 22萬 冷氣及鋁質工程 2.05萬 雜項工程 2萬 總計 52.65萬

*資料及圖片由Deco Farmer Studio提供

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