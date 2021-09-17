【Google地圖】Google Maps疑故障　多國用戶指導航現怪聲

▲ 近日有不少美國、歐洲等地用戶在 Twitter、Reddit 論壇上發文，指使用Google Maps 導航時，Google Maps上語音助理忽然切換口音，驚現印度口音男聲。

近日有不少美國、歐洲等地用戶在 Twitter、Reddit 論壇上發文，指使用Google Maps 導航時，Google Maps上語音助理忽然切換口音，驚現印度口音男聲。隨後Google表示留意到問題，並將推出更新修正。

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目前相關情況普遍出現在 Google Maps 的英語導航，包括美國、歐洲等地用戶反映，在啟動導航後，突然出現印度腔的低沉男聲，取代原本熟悉的語音助理聲音。雖然Google 助理突然「變聲」並不影響功能，但不少用戶擔心系統是否遭入侵。

▲ 隨著大量用戶向 Google 回報問題，公司也在 Twitter 上表示注意到情況，並向用戶致歉又指現時已在著手維修，將推出更新修正，而現時中文導航的 Google Maps 暫時未有相關問題。（Twitter截圖）

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隨著大量用戶向 Google 回報問題，Google也在 Twitter上表示注意到情況，向用戶致歉並指出現時已著手維修，將推出更新修正問題。而現時中文導航的 Google Maps 暫時未有相關問題。

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記者：廖淑瑩