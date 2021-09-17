【租金減免】房協再度延長向合資格商戶提供租金寬減至明年3月底 上限為75%

房協今日（17日）宣布，將會再度延長向轄下近400個合資格商戶至2022年3月31日，並提供上限75%的租金寬減，為期6個月。

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房協表示，租金寬減安排將為合資格商戶先提供50%的租金優惠，若商戶銷售額較去年同期下跌超過50%，在提供財務證明下，房協將按其下跌的百分比提供相應的額外租金寬減，而租金寬減總額上限為75%。此外，如合資格商戶因政府的防疫措施而被指令於上述期間停業，亦可向房協申請在停業期間全額租金減免。

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房協為今次租金寬減措施預留超過1億元。自2019年10月起，房協已為轄下商戶推出多輪租金寬減，連同今次措施，預計將合共減少超過6億元租金收入。

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責任編輯：潘曉豐