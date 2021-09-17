【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權 持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）
股市 16:17 2021/09/17
恒大 （03333） 債務危機引發市場對整個內房債的憂慮，持有不少內房債券的平保 （02318） 周五股價曾跌逾8%，低見52.5元；平保收報54.5元，跌5%。平保回應表示，險資在恒大股權或債權都沒有敞口。據了解，現時平保約有3.8萬億元人民幣保險資金，其中對內房股投資的敞口約631億元人民幣，佔險資總規模比例約1.7%。
平保投資的數家地產企業，主要包括碧桂園 （02007） 、中國金茂 （00817） 、旭輝 （00884） 和華夏幸福（滬：600340）。除華夏幸福外，所有投資的內房企業都沒有踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔。由於華夏幸福已計提總敞口超過一半以上的減值，大部分風險已經得到釋放，後續對平保報表的衝擊較少。
（第二版加入平保對恒大回應）
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