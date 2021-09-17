  • 33°C
香港時間 : 2021917日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒大3333】平保：沒有持恒大股權或債權　持有多隻內房債股價曾挫8%（第二版）

股市 16:17 2021/09/17

分享：

現時平保約有3.8萬億元人民幣保險資金，其中對內房股投資的敞口約631億元人民幣

恒大 （03333） 債務危機引發市場對整個內房債的憂慮，持有不少內房債券的平保 （02318） 周五股價曾跌逾8%，低見52.5元；平保收報54.5元，跌5%。平保回應表示，險資在恒大股權或債權都沒有敞口。據了解，現時平保約有3.8萬億元人民幣保險資金，其中對內房股投資的敞口約631億元人民幣，佔險資總規模比例約1.7%。

平保投資的數家地產企業，主要包括碧桂園 （02007） 、中國金茂 （00817） 、旭輝 （00884） 和華夏幸福（滬：600340）。除華夏幸福外，所有投資的內房企業都沒有踩「三條紅線」的紅檔或者橙檔。由於華夏幸福已計提總敞口超過一半以上的減值，大部分風險已經得到釋放，後續對平保報表的衝擊較少。

（第二版加入平保對恒大回應）

相關文章：【恒大3333】恒大3333蟹貨怎麼辦　忍痛止血還是等反彈

相關文章：【恒大3333】恒大事件累中國垃圾債跌至9年低　惠譽降花樣年評級至「垃圾」級別

相關文章：【恒大3333】彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案　二八折可買住宅單位

相關文章：【恒大3333】碧桂園服務承認曾與恒大物業接觸　但「價格沒談攏」

*重溫今日HKET【財經台】節目

【ET講股通】梁耀康：港股未脫險博反彈選擇：

【石Sir午市閒談】今日推介蒙牛：【按此】

【ET午市精點】港股止跌反彈 新舊經濟拉鋸戰：【按此】

【ET開市直擊】港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】

 

港股 傳統經濟股 中國平安（02318） 中國恒大（03333） 債券 碧桂園 旭輝 恒大 碧桂園（02007） 華夏幸福（滬：600340）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）
【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？
【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水　誰比恒大許家印更慘？
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議
【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息