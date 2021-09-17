【新股IPO】快運網絡運營商安能ANE傳通過聆訊　下周一進行預路演、集資39億

▲ 據官網顯示，安能物流2020年突破日均5萬噸貨量；截至2021年2月，日均出發貨量峰值已超過5萬噸，平台貨運合作商及代理超過2.6萬間。

中國快運網絡運營商安能（ANE）今年5月遞交上市申請，據外電報道指，公司已經通過港交所 （00388） 上市聆訊，並計劃在下周一與投資者舉行預路演，初步計劃集資5億美元（折合約39億港元）。

安能ANE於2010年在上海成立，前身為上海安能物流，2012年開創了貨運合作商平台模式，直至2017年，成為按年貨運總量計，中國零擔（Less-than-truck-load）市場最大的快運網絡。

公司全年全年溢利達2.18億元（人民幣，下同），對比去年同期為虧損2.15億元；期內收入按年增32.7%，至70.82億元。

安能在今年初完成最新一輪融資，合共籌集1.8億美元，大灣區共同家園發展基金、新創建集團 （00659） 、中信產業投資基金旗下的CPE源峰等均有參投。而早期的投資者還包括紅杉資本、海通國際、鼎輝投資等。

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記者：梁安琪