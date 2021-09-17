新世界與中國太平合作拓展大灣區　重點投入醫養健康、投資、保險及高端客戶服務

新世界發展（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前說，大灣區是公司未來增長引擎，而新世界亦定下目標，希望成為大灣區最大的香港發展商。值得留意的是，新世界在大灣區的部署不只房地產項目，更包括醫養健康、投資、保險及高端客戶服務，而日前更與中國太平簽署戰略合作協議，致力發展粵港澳大灣區，並結合及利用兩大集團的資源開拓四大策略業務：醫養健康 、投資、保險及高端客戶服務。

新世界指，市民對高質素醫養健康有持續穩定增長的需求，而集團將發揮旗下港怡醫院及仁山醫療等優質醫療康養服務優勢，同時結合文化零售新地標K11 MUSEA，以及包括香港瑰麗酒店在內的8間高端酒店等資源，提升中國太平客戶赴港旅遊的綜合體驗。同時亦以中國太平在大灣區的大型綜合性醫養社區、海南醫療旅遊項目布局，以及新世界發展的香港醫養服務等為基礎，為雙方客戶提供獨特的醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案。

另一方面，新世界與中國太平將分享優質投資項目及機遇，共同發展香港及內地位處核心地區的綜合商業項目、創新科技、醫療健康、資產管理及基礎設施等業務，在既有資產投資及新投資項目等方面進行合作，建立多元化的投資合作關係。

新世界指，雙方在保險、教育及醫療等產業的經驗及客戶網路可產生協同效應，共同為雙方客戶提供親子娛樂、教育及醫療等相關保險產品及服務，並利用新世界旗下的地標性項目進行產品推廣，而中國太平與新世界旗下富通保險將優勢互補，為雙方境內外的客戶及項目，提供保險方案及一籃子風險保障服務。

雙方期望透過是次的戰略合作協議，運用彼此在內地、香港及澳門的醫療健康、零售、酒店及旅遊醫療等優質資源，實現共享，共同把握大灣區的發展機遇，發掘更多合作機會及開創商機，實現共贏。基於新世界發展在香港及內地的項目營運及客戶服務經驗，以及中國太平在境內的康養項目「太平小鎮」及「太平樂享家」網路等資源，將有助進一步開拓大灣區龐大市場。

▲ 新世界發展新興業務總監蘇嘉威（前排左）與中國太平集團國際部總經理張忠義（前排右）簽署戰略合作協議。新世界發展首席財務總監劉富强（後排左）及中國太平保險集團執行董事、副總經理洪波（後排右）見證。

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