  • 33°C
香港時間 : 2021917日 (五) 16:59
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新世界與中國太平合作拓展大灣區　重點投入醫養健康、投資、保險及高端客戶服務

股樓投資 15:00 2021/09/17

分享：

新世界發展（00017）執行副主席兼行政總裁鄭志剛早前說，大灣區是公司未來增長引擎，而新世界亦定下目標，希望成為大灣區最大的香港發展商。值得留意的是，新世界在大灣區的部署不只房地產項目，更包括醫養健康、投資、保險及高端客戶服務，而日前更與中國太平簽署戰略合作協議，致力發展粵港澳大灣區，並結合及利用兩大集團的資源開拓四大策略業務：醫養健康 、投資、保險及高端客戶服務。 

新世界指，市民對高質素醫養健康有持續穩定增長的需求，而集團將發揮旗下港怡醫院及仁山醫療等優質醫療康養服務優勢，同時結合文化零售新地標K11 MUSEA，以及包括香港瑰麗酒店在內的8間高端酒店等資源，提升中國太平客戶赴港旅遊的綜合體驗。同時亦以中國太平在大灣區的大型綜合性醫養社區、海南醫療旅遊項目布局，以及新世界發展的香港醫養服務等為基礎，為雙方客戶提供獨特的醫療旅遊體驗及健康醫療服務方案。 

另一方面，新世界與中國太平將分享優質投資項目及機遇，共同發展香港及內地位處核心地區的綜合商業項目、創新科技、醫療健康、資產管理及基礎設施等業務，在既有資產投資及新投資項目等方面進行合作，建立多元化的投資合作關係。 

新世界指，雙方在保險、教育及醫療等產業的經驗及客戶網路可產生協同效應，共同為雙方客戶提供親子娛樂、教育及醫療等相關保險產品及服務，並利用新世界旗下的地標性項目進行產品推廣，而中國太平與新世界旗下富通保險將優勢互補，為雙方境內外的客戶及項目，提供保險方案及一籃子風險保障服務。 

雙方期望透過是次的戰略合作協議，運用彼此在內地、香港及澳門的醫療健康、零售、酒店及旅遊醫療等優質資源，實現共享，共同把握大灣區的發展機遇，發掘更多合作機會及開創商機，實現共贏。基於新世界發展在香港及內地的項目營運及客戶服務經驗，以及中國太平在境內的康養項目「太平小鎮」及「太平樂享家」網路等資源，將有助進一步開拓大灣區龐大市場。 

新世界發展新興業務總監蘇嘉威（前排左）與中國太平集團國際部總經理張忠義（前排右）簽署戰略合作協議。新世界發展首席財務總監劉富强（後排左）及中國太平保險集團執行董事、副總經理洪波（後排右）見證。

延伸閱讀

iPhone 13 登場 9大概念股逐個捉【下一頁

    點擊圖片放大
    +9
    +8

【青姐話】大市向下走 見好要識收

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

撰文 : 黃卓賢

相關文章

新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益
2021/09/08
新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益
新創建逾13億元收購 新世界荔枝角商廈物業
2021/09/01
新創建逾13億元收購 新世界荔枝角商廈物業
前海周大福金融大廈南塔39億巨額易手　新世界：標誌集團深圳策略的重大進展
2021/08/04
前海周大福金融大廈南塔39億巨額易手　新世界：標誌集團深圳策略的重大進展

你可能感興趣

新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益
23:05 2021/09/08
新世界逾33億人幣收購 上海淮海中路商廈50%權益
新創建逾13億元收購 新世界荔枝角商廈物業
05:13 2021/09/01
新創建逾13億元收購 新世界荔枝角商廈物業
前海周大福金融大廈南塔39億巨額易手　新世界：標誌集團深圳策略的重大進展
19:23 2021/08/04
前海周大福金融大廈南塔39億巨額易手　新世界：標誌集團深圳策略的重大進展
新世界發展（00017） 港股 大灣區 港怡醫院 鄭志剛

上一篇文章

【一家三口安樂窩】30年樓齡居屋「大翻新」 55萬裝修426呎單位 全屋貫徹日系簡潔風格

下一篇文章

【券商點睇】多重利好因素齊發力 鋁業股不妨逢低買
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹賣樓前遇阻滯　傳大型銀行一律拒接樓花按揭　業界料與發展商桂洪集團背景有關
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
曼翹勁收逾5,000票　盡推全盤130伙本周六銷售
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【室內設計】80後夫婦為校網購跑馬地住宅　540呎單位全爆增半房　開放式廚房配中島櫃彷如置身外國
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
【政府工略】小學學歷都可做公務員　土地註冊處招聘二級工人　頂薪逾1.6萬元
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【假日好去處】旅發局聯乘國際藝術卡通FriendsWithYou 下周起西九設置大型藝術裝置 可盡情跟超萌公仔「打卡」
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個
【打疫苗有獎抽】學生哥都有份抽獎 信和送出20萬獎學金予已打針12歲至18歲 名額有20個