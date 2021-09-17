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【開戶優惠】富途加碼迎新優惠　開戶即送2,000元獎勵

理財智慧 16:29 2021/09/17

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下周便是中秋節，不少商家都陸續推優惠給客。富途證券國際（香港）有限公司推限時優惠，新下載用戶在指定時間內成功開戶並存入指定金額，可獲最高2,000元的獎勵。

新下載用戶於9月17日至30日期間完成開戶手續並存入資金等值1萬元或以上，除了可獲一股蘋果（美：AAPL）、港股證券一世免佣等迎新優惠外，新客戶更可額外獲贈500元超市禮券。開戶同時轉倉更再享300元超市禮券，總值最高達2,000港元獎勵。值得留意的是，領取蘋果股票須維持60天日均資產達1萬港元或以上，並成功交易一次。

此外，年滿18歲且持有有效香港身份證的註冊用戶，進行3個步驟即可有機會贏取700萬元大獎：1. 開啟富途牛牛APP，點擊進入「牛牛圈」話題專區 ；2. 於左上方「推薦」進入「熱議話題」，在「你最喜歡的投資理財功能和學習投資的方法是什麼？」話題中，撰寫不少於20個中文字或30個英文字的評論；3.發表後，立即返回活動頁面登記抽獎資料。

大抽獎截至現時參加人數已累積逾13萬名市民登記參與。登記時間由即日起至9月30日截止，700萬元大禮的幸運得主將於10月29日，在陳子傑會計師事務所的代表作見證下誕生。

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責任編輯：黎淑雯
 

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