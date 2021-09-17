【優惠著數】華泰國際中秋舉辦特別活動　當天市民可免費搭電車

臨近中秋，有不少商家紛紛推出林林種種的活動和優惠，有公司推出免費乘坐交通工具的活動。華泰國際宣布，為慶祝「漲樂全球通」發布一周年，將於中秋節當天 （9月21日）舉辦「叮叮樂」免費搭電車日活動。 屆時，全港市民可於當天無限次享受0元支出「遊車河」的樂趣。主辦方希望與香港市民一起全城同樂，為社會帶來更多歡樂氣氛及正面的影響。

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在是次活動中，華泰國際除了以「007」和「氣球」作為電車廣告主題之外，又加入「劍擊」運動的主題，象征著香港運動員出戰東京奧運會及殘奧會所取得的突破及奮力拼搏的精神。

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責任編輯：黎淑雯

