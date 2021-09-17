【電子錢包】支付寶香港：交通津貼未擴展至二維碼支付　令市民卻步

本港今年上半年，市民在鐵路、巴士及小巴使用二維碼付費的比率僅得0.5%，阿里巴巴（099888）旗下支付寶港澳台地區總經理李詠詩在一個電台節目表示，現時發展的最大限制，是政府的交通津貼仍未擴展至二維碼支付，令很多市民卻步。

她透露，今年有70萬支付寶用戶曾使用二維碼乘搭交通工具，認爲人數上已不算少，正與政府商討如何向用戶提供更多優惠及津貼，希望能盡快推動。

另一邊廂，港鐵表示，正研提供更多電子支付方式，預計2023可以使用信用卡付費乘車，明年乘客可以使用WechatPay HK及銀聯國際的二維碼付費乘車。

長和 （00001） 與阿里巴巴 （09988） 旗下螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK）。去年經過新一輪增發股份後，長和在支付寶香港 （AlipayHK ）的持股進一步降低至不足兩成。

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