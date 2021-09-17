  • 32°C
香港時間 : 2021917日 (五) 15:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子錢包】支付寶香港：交通津貼未擴展至二維碼支付　令市民卻步

股市 14:57 2021/09/17

分享：

本港今年上半年，市民在鐵路、巴士及小巴使用二維碼付費的比率僅得0.5%，阿里巴巴（099888）旗下支付寶港澳台地區總經理李詠詩在一個電台節目表示，現時發展的最大限制，是政府的交通津貼仍未擴展至二維碼支付，令很多市民卻步。

她透露，今年有70萬支付寶用戶曾使用二維碼乘搭交通工具，認爲人數上已不算少，正與政府商討如何向用戶提供更多優惠及津貼，希望能盡快推動。

另一邊廂，港鐵表示，正研提供更多電子支付方式，預計2023可以使用信用卡付費乘車，明年乘客可以使用WechatPay HK及銀聯國際的二維碼付費乘車。

長和  （00001）  與阿里巴巴  （09988）  旗下螞蟻集團早年合資成立支付寶香港（AlipayHK）。去年經過新一輪增發股份後，長和在支付寶香港 （AlipayHK ）的持股進一步降低至不足兩成。

相關文章：【螞蟻集團整改】中國據報尋求分拆支付寶、為貸款業務另建APP、阿里巴巴跌近4%

【電子支付】AlipayHK、支付寶（澳門）推跨境匯款至內地服務　港推100元獎賞優惠

【電子錢包】支付寶夥Shopify　向香港商戶提供跨境收款方案

【螞蟻集團】支付寶：進一步降低小微商戶支付手續費　有關優惠延長三年

 

交通津貼 港鐵 支付寶 港鐵 電子支付

上一篇文章

【新股IPO】快運網絡運營商安能ANE傳通過聆訊　下周一進行預路演、集資39億

下一篇文章

【防疫措施】政府據報將延長國泰航空等機組人員高風險地區隔離時間至14天　9月20日生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【港元定期存款】港元定存最高有5厘　哪間銀行咁高息
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】滙豐ADR失40元關　美團ADR造好　恒指夜期升81點（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【疫苗優惠】一文看清打針抽獎優惠　商界送機票、送酒店住宿、送股票、送千萬新樓（不斷更新）
【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議
【恒大3333】恒大債權人世聯行9天瀉43%　僅達成2.5億人幣資產抵債協議
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
恒指再失二萬五想撈貨？留意兩股巨大力量或再推低港股！
【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）
【恒大3333】劉鑾雄夫婦不足一個月再沽約1.32億股恒大　料貨值約4.72億元　御用券商恒大倉位逼近一年高（第二版）