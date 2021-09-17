【防疫措施】政府據報將延長國泰航空等機組人員高風險地區隔離時間至14天　9月20日生效

▲ 為減低社區傳播風險，政府擬進一步收緊國泰航空等機組人員的防疫限制。

疫情未有停止跡象，為減低社區傳播風險，政府擬進一步收緊國泰航空 （00293） 等機組人員的防疫限制。《南華早報》引述消息人士稱，國泰航空機組人員自高風險國家或地區回港後，隔離時間會由現時的7日，延長至最多14日，預期最快下周一（20日）生效。

國泰CEO指年底前暫無計劃再推無薪假，詳見【下一頁】

報道指，新規定將適用於所有本地航空公司，但國泰航空的打擊料最大。自8月中以來，來自十多個國家及地區的旅客的隔離要求延長至21日，已引起商界不滿。一個月之後，有關措施延伸至機組人員。

倘延長 國泰或暫停往返「A類」組別國家或地區航班

消息指，自美國等大量國家被提升至「A類」組別後，豁免條件尚未即時調整，以容許航空公司調節人手安排，但短期內將會收緊，包括機組人員面對更長隔離時間。另一消息指，機組人員隔離時間，將由現時的7日，延長至最多14日。

據航空界消息指，倘機組人員隔離時間延長，國泰將暫停往返「A類」組別國家或地區航班，只飛往中風險國家或地區。

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