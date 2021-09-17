團結香港基金倡政府向合資格市民　提供10萬港元終身技能發展補助金

團結香港基金早前發布最新一份教育政策研究報告，報告引用《2020年世界人才排名》指出，香港人才排名為第14位，相較於2016年的第10位，其排名有所下跌；而新加坡則由第15位上升至第9位。香港人才競爭力下滑原因，為人才供應與市場需求之間出現錯配。據香港工業總會研究顯示，有58%的企業表示，人才短缺是企業升級轉型的最大掣肘；另有報告顯示，有75%僱主難以招聘具合適技能的人才。

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報告歸因於香港的教育制度未能提供靈活、多元化的持續學習渠道，成為人才短缺的其中一項原因。目前香港的持續進修開支僅佔教育公共開支總額的0.5%，約相當於英國、德國、新加坡等國家平均數的十分之一。全球趨勢偏向增加持續進修承擔，協助在職人士升級轉型，但相較下，香港遲遲未能改變公眾對續學習作為閒娛活動的觀念，變相未能把學術、應用及產業資歷有效銜接，搭建貫通業界資歷和學界資歷的「立交橋」。 報告中亦就管治架構、資歷認證及資金分配三大範疇，共提出多項建議。

報告認為，業界及院校應該增加課程設計、評審、授課等方面的合作，提供相應課程及職場學習經驗，讓學生能夠學有所用。政府應牽頭將資歷等級納入人才招聘、晉升、採購及發牌等要求之中，鼓勵業界跟從，確保資歷獲本地乃至區域内僱主的認可。

報告又建議，政府向18至65歲的市民提供10萬港元終身技能發展補助金，供他們修讀與專業發展相關課程。政府亦應檢討「指定專業／界別學習資助計劃」（SSSDP），透過審查機制增強計劃對未來技能的針對性，根據課程成本增加對自資院校的支援，支持具殷切人才需求的自資院校課程，以及兼讀制課程，促進新興產業發展。

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責任編輯：黎淑雯