【澳洲疫情】悉尼擬准打完針旅客入境 試行居家隔離

變種病毒導致多國疫情一直未能消退，澳洲等國有意放棄「清零」措施，澳洲政府透露希望放寬出入境限制。悉尼將會試行一項計劃，批准已完成接種新冠疫苗的國際旅客入境，安排他們居家隔離7日。

意大利下月中起 要求所有工人出示疫苗通行證 【下一頁】

澳洲已封鎖坎培拉、悉尼及墨爾本等大城市，全國2,500萬人口料有近一半受影響。澳洲政府計劃在成年人口的疫苗接種率達70%至80%時解封，而現時的接種率約為45%。

澳洲去年3月起封關，幾乎只允許澳洲公民和永久居民入境，他們更必須自費於酒店隔離兩周。

但澳洲總理莫里森（Scott Morrison）周五（17日）宣布，澳洲為重開邊境做準備，會針對已完成接種新冠疫苗並前往悉尼的國際旅客，試行為期7日的居家隔離計劃。

悉尼所屬的新南威爾士州州長貝雷吉克利安（Gladys Berejiklian）透露，旅客需要完成接種澳洲藥物管理局（TGA）認可的新冠疫苗，包括輝瑞（Pfizer）、Moderna及阿斯利康（Astrazeneca）疫苗。

【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險 【下一頁】

當局將利用手機應用程式和人臉識別技術來監控約175人的隔離情況，包括澳洲居民、非居民和部分澳航機組人員。

莫里森表示上述為澳洲安全解封計劃的下一步，認為這項試驗計劃能為澳洲與病毒共存訂立標準。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲