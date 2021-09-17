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【Office 2021】微軟Office 2021下月登場　額外為政府部門、工廠等提供支援

科技 14:31 2021/09/17

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微軟（Microsoft）宣布，將會在今年10月5日推出Microsoft Office 2021，並登陸Windows和macOS。微軟亦將同步為無法經常更新Office的組織，包括政府部門、軍事單位，以及工廠產線等，推出「長期服務通道」（Office Long Term Servicing Channel ，LTSC）模式，即是單次安裝即可長時間使用的版本。

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微軟表示，Office LTSC 2021提供的新功能包括：支援黑暗模式（Dark mode）、在Excel中加入動態陣列（Dynamic Arrays）及XLOOKUP等功能。同時將加強Word、Excel、PowerPoint和Outlook的效能及視覺設計。這些功能亦有望反映在Office 2021上。

另須注意的是，Office LTSC是針對工廠或無法連網的機器而設，所以無法透過網路取得額外功能或持續更新。Office LTSC 2021亦不配備Microsoft 365中的人工智能（AI）和雲計算功能。

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不過微軟至今並未提供價格細節，惟在年初預告，Office LTSC 2021數款版本包括Office Professional Plus、標準版Office，以及個別應用程式（如Word、Excel、PowerPoint）價格將會調高最多10%。

責任編輯：何子澄

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