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俄羅斯國家杜馬選舉開始 普京所屬黨料再執政

環球政治 15:14 2021/09/17

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俄羅斯國家杜馬（即下議院）選舉於周五（17日）開始，投票將為期3日。俄羅斯政府雖然近年備受反對派挑戰，但預期今次選舉，仍然會是總統普京所屬的統一俄羅斯黨獲勝。

普京身邊幾十人確診需隔離 俄羅斯國家杜馬選舉在即 【下一頁】

俄羅斯近年經濟不景﹑通漲持續﹑新冠肺炎疫情衝擊加上反對派勢力興旺，使總統普京（Vladimir Putin）政府及所屬的統一俄羅斯黨（Union Russia party）飽受壓力。選舉前夕，普京批准向警員﹑軍方及退休人士發放一次性獎金或薪資調整，力求爭取選民支持。

但民調顯示，共產黨的支持度日益增加，統一俄羅斯黨卻在上月錄得自2006年後，支持率最低的一次。不過，外界估計統一俄羅斯黨仍然會順利贏得今次國家杜馬選舉，維持國會最大黨身分，延續執政權。

俄國家杜馬候選人鬧3胞 反對派抗議擾亂選民 【下一頁】

反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）因被政府定性為極端分子，已遭判處入獄。其盟友亦無法親自參選國家杜馬，因此反對派寄望戰略投票行動，能夠壓縮統一俄羅斯黨在國會議席上的優勢。

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反對派希望支持者可以在選區中，揀選最有可能擊敗統一俄羅斯黨代表的候選人，當中多數為共產黨成員。雖然共產黨是反對派，但在不少政策上卻與普京不謀而合。

由於俄羅斯領土面積大，橫跨11個時區，同次選舉亦會選出地方政府及議會，因此投票將為期3日，直至下周日深夜（19日）。

責任編輯：吳漢培

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