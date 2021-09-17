【恒大3333】恒大事件累中國垃圾債跌至9年低　惠譽降花樣年評級至「垃圾」級別

▲ 恒大是亞洲垃圾級別美元債的最大發行商

恒大 （03333） 債務危機愈演愈烈，市場憂慮恒大事件會對其他房地產公司及整體經濟帶來衝擊。彭博顯示，中國投機級別美元債（俗稱垃圾債）周五進一步下跌，平均債價跌穿85仙，為2012年以來最低水平。部分投資級別債券的人民幣或其他亞洲貨幣債券，亦受到波及。

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恒大是亞洲垃圾級別美元債的最大發行商，但早前有報道指，中國監管當局已通知大型內銀，恒大將未能如期支付於9月20日到期的債券利息。市場正估算，一旦恒大出現債務違約，對於內地整個房地產市場的衝擊程度，因房地產是中國經濟的主要推動力之一。

恒大海外債券持有人擬為債券重組作準備，詳見【下一頁】

瑞銀指出，恒大對於中國經濟的影響程度，將取決於恒大最終命運會是重組，還是被清盤，重組的可能性相對較大，若恒大最終清盤，可能導致全球信貸市場對風險溢價重新評估，令新興市場表現跑輸發達國家。

惠譽已因應內地房地產市場壓力增加，周五調低花樣年 （01777） 的評級至「垃圾」級別。惠譽指，由於資本市場持續波動，大量於明年到期的美元債券能否再融資存在不確定性。

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