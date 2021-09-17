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意大利下月中起 要求所有工人出示疫苗通行證

環球社會熱點 13:33 2021/09/17

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新冠肺炎疫情持續多時，不少地區都要求民眾出入公共場所時，需出示疫苗通行證等證明。意大利政府宣布由下月中起，強制全國所有工人必須出示疫苗通行證，違者或面臨停職及停薪等處分。

【新冠疫苗】英研究青少年混針 盼減心肌炎風險 【下一頁】

意大利推行疫苗通行證，12歲或以上民眾接種最少一劑新冠疫苗、持有48小時內新冠病毒檢測陰性結果，或屬新冠肺炎康復者，可獲疫苗通行證。

意大利政府早前已強制民眾進入火車站、戲院、健身室、餐廳等場所時，或者是教職員，都必須出示疫苗通行證。

意大利政府周四（16日）通過一項新規定，將出示疫苗通行證的要求擴展至公營、私營部門及個體戶的所有工人，他們由下月15日起都要出示疫苗通行證。

如工人在未持有疫苗通行證的情況下工作，企業和工人可能面臨最高1,500歐元（約1.4萬港元）的罰款。工人需要停工，更可能會在5日後停薪。

【新冠疫苗】接種限期屆滿 法國3,000唔打針醫護被停職 【下一頁】

意大利衛生部長斯佩蘭扎（Roberto Speranza）表示，新措施將有效提高安全性，並能加強全國的疫苗接種計劃。

意大利有近65%人口已完成接種新冠疫苗（編按：部分意大利人接種只需一劑的強生疫苗）。但由於Delta變種（印度首先發現）侵襲，意大利的感染數字仍未回落。

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責任編輯：鄭錦玲

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