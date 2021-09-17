半導體供應持續緊張 全球小型車年內料減產500萬輛

礙於全球新冠肺炎疫情持續， 環球供應鏈持續緊張。市場研究機構IHS Markit周四（16日）指，由於半導體供應短缺、晶片加工及測試延期，預期今年小型車產量將減少500萬輛，屬9個月以來最大下調目標。

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IHS周四表示，馬來西亞屬全球半導體產業鏈重要一環，亦是半導體產品最大出口國之一，當地估計佔全球汽車半導體晶片13%供應。

但馬來西亞政府於6月起實施封城，影響半導體行業包裝及測試業務，積壓的訂單需要時間處理，進一步加劇供應鏈緊張，對汽車行業產能前景感到悲觀，預計情況將持續到2022年。

基於半導體供應短缺，IHS決定將今年及2022年小型汽車產量預測分別下調6.2%及9.3%，預測年度產能為7,580萬輛及8,260萬輛。

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此外，由於晶片供應短缺，多間汽車製造商包括美國通用汽車及日本豐田分別調低預期產量及銷售目標，而亞洲主要生產半導體的馬來西亞新冠肺炎疫情未見緩和，使晶片供應情況持續惡化。

IHS指，今年首季半導體產量減少144萬、第2季產量亦減少260萬。IHS預料今個季度最少減少逾310萬、縮減的產量超出預期兩倍。由於半導體供應仍然緊張，IHS對第4季的半導體產量不感樂觀。

責任編輯：郭麗明

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