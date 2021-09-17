【Google手機】日本推「Google Pixel 6系列薯片」　真機現身紐約實體店

面對各大手機品牌近日紛紛推出旗艦手機如三星（Samsung）新摺機、蘋果（Apple）新iPhone 13系列、小米11T系列等，而Google旗下的Google Pixel 6及Google Pixel 6 Pro亦發布在即。Google近日更在不同地區，展開宣傳攻勢！

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雖然Google新一代旗艦機Google Pixel 6系列發布會尚未舉行，不過綜合外電報道，Google Pixel 6系列的實體機已搶先現身紐約實體店玻璃櫥窗展示，吸引一眾用戶目光。即是Google Pixel 6系列，甚至比日前發布的 iPhone 13系列搶先一步現身。

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除Google實體店以外，美國街頭也開始有Pixel 6的廣告展示。似乎就是Google硬件部門副總裁Rick Osterloh 早前提到會擴大Pixel 6廣告效應的策略。

用薯片「食字」 宣傳自家開發芯片

至於日本市場，Google就以薯片「Chip」去宣傳Pixel 6系列手機，語帶雙關透露手機會搭載其自家開發的 Tensor「Chip」（芯片）。Google在推出1萬包「自家Chip」 讓網民登記領取的消息一出，名額已即時爆滿。

目前官方尚未公開有關發布會日期，僅透露會在秋季舉行。不過透過Google早前給予的暗示，外媒猜測時間將會是10月19日。

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責任編輯：張寶燕