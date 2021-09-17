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【太古系】太古參與德達醫療最近一輪融資　完成後成第二大投資方

股市 13:03 2021/09/17

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融資完成後，太古將成為德達醫療第二大投資方。

以心血管為特色的創新醫療服務集團德達醫療完成最新一輪融資，規模超1億美元（約7.8億港元）。最新一輪融資由太古股份 （00019） 領投，現有股東斯道資本繼續支持，融資完成後，太古將成為德達醫療第二大投資方。德達醫療將利用募集資金加速其心血管戰略落地，並打造全新業務亮點。

大摩指太古加派息後股息率達5厘，詳見【下一頁】

德達醫療首席執行官霍達威（David Hoidal）表示，太古與斯道資本一樣是長期投資人，隨太古不斷擴展其在醫療領域的投資，將與德達醫療形成協同，同時太古在房地產開發方面的基礎也將為集團未來的二期建設工程提供強大助力。

太古主席白德利（Guy Bradley）表示，太古的策略是在已經擁有業務的主要城市群中，物色專為中產階級提供高質量醫療服務的機構，並尋求合作機會，而上海和長三角是整個集團包括太古地產 （01972） 重要業務增長區域之一，因此對德達醫療的投資符合我們的策略。

相關文章：【業績│地產股】太古地產半年基本溢利增長兩成、中期息升3%至0.31元　零售物業租金收入減12%

相關文章：【太古系】施懷雅家族施銘倫解釋月底退任主席　早計劃只做3年、合適時機交棒

 

港股 太古股份公司 A（00019） 集資 太古 太古地產（01972） 太古地產

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