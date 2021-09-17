【iPhone 13】iPhone13今晚8時接受預訂　iPhone12先減價一成、用消費券千元有找？（一文看新機選擇）

▲ 【iPhone 13】iPhone 13今晚8時接受預訂 iPhone 12先減價一成、用消費券千元有找？

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蘋果（美：AAPL）iPhone 13、13 Pro 系列今日（17 日）晚上 8 點開始接受預訂，最快在下星期五（24 日） 可到手。新 iPhone價錢如何？規格與iPhone 12系列又有甚麼不同？新顏色是否值得入手？下文一文看懂。

iPhone 13 Pro系列無加價 iPhone12減價一成

iPhone 13 Pro系列分別有6.1 吋的 iPhone 13 Pro 及6.7 吋的 iPhone 13 Pro Max。兩者皆提供 128GB、256GB、512GB，還有新增的 1TB 容量選擇。iPhone 13 Pro 香港定價為8,499元、9,299元、10,999元及12,699元。iPhone 13 Pro Max 的香港定價為9,399元、10,199元、11,899元及13,599元。

全球芯片短缺下，市場此前預期新機將會加價。不過，撇除1TB 版本，iPhone 13 Pro 系列與iPhone 12 Pro系列的價錢是完全一樣。

至於低一楷的iPhone 13方面，入門型號128GB 與iPhone12一樣，均為6799元，而256GB版本更較iPhone12同容量機型低6%或500元。

值得留意，截至周五中午12時，蘋果官網上已收起iPhone12 Pro資料，想吼減價機的果迷可能會失望。不過，iPhone12則減價10%至12%，入門機款減價至5,999元。若使用政府派發的5000元電子消費券全數購買蘋果禮物卡，再補999元就可入手。

顏色選擇更中性

顏色方面，iPhone 13 Pro系列提供全新的天峰藍色（Sierra Blue），加上石墨色、金色同銀色，相對於上代而言，顏色變化不算大，但新色變得更加中性，iPhone 12 Pro的太平洋藍，今次的天峰藍色相信會更受女性歡迎。

至於iPhone 13 方面，今次提供5色選擇，分別有藍色、午夜暗色、星光色、紅色及最受注意的粉紅色。對比iPhone 提供紫色、綠色等6色選擇，iPhone 13的顏色選擇較少。

外型及功能

iPhone 13的外型與iPhone12差別不大，僅瀏海縮小了 20%。材質方面一樣使用鋁金屬機身，具備 IP68 防潑水功能 。 iPhone 13 Pro 系列新搭載 Super Retina XDR with ProMotion 面板，擁有 120Hz 自適應刷新率，帶來順暢顯示。

新機續航力有所提升，iPhone 13增加了 2.5 小時，在 5G 時代更耐用，而 iPhone 13 mini 電池續航力最長可增加 1.5 小時 。至於 iPhone 13 Pro 與 13 Pro Max 則分別增加 1.5 小時、2.5 小時。國外科技網站Appleinsider預估，iPhone 13 Pro電池續航力最長可到22小時，iPhone 13 Pro Max最長續航力可達28小時。

蘋果這次替 iPhone 13 四款機型都換上新鏡頭，強調能增加 47% 的進光量，其中 13、13 mini 的雙鏡頭改為斜對角排列，全新 1200 萬畫素的廣角鏡頭有 f/1.6 光圈、超廣角則有 f/2.4 光圈與 120 度，並引入原本 iPhone 12 Pro Max 才有的 Sensor-Shift 穩定技術，減少拍攝時的晃動。

iPhone 13 Pro 與 13 Pro Max 同樣獲得升級，像是長焦距鏡頭現在有 3 倍光學變焦，超廣角比 iPhone 13、13 mini 更好，是 6p 鏡頭、f/1.8 光圈，低光拍攝升級 92%，且能夠支援微距拍攝，拍攝僅 2 厘米的物體，3 鏡頭都支援夜間模式。

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編輯：吳敏芳