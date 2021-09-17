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今日推介蒙牛｜招商局港口、中國軟件、吉利、比亞迪、長汽最新部署（立即觀看）

股市 13:05 2021/09/17

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恒生指數中午收報24765點，升97點。期指應如何部署？《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉（石Sir）推介蒙牛 （02319） ，另亦會分析招商局港口 （00144） 、中國軟件 （00354） 、吉利 （00175） 、比亞迪 （01211） 、長汽 （02333） 最新部署，詳情待石Sir為你分析。

石Sir親授「保歷加通道的應用和上落車技巧」，立即觀看

想問石Sir問題？ 立即登入留言：https：//bit.ly/3ecufRk

石Sir午市閒談自2020年12月7日起探討 / 推介的股票

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*重溫今日《ET午市精點》- 港股止跌反彈 新舊經濟拉鋸戰【按此】

*重溫今日《ET開市直擊》- 港股大回小漲要留神 「十月股災」有排震？【按此】

港股 蒙牛乳業（02319） 招商局港口（00144） 中國軟件國際（00354） 吉利汽車（00175） 比亞迪股份（01211） 長城汽車（02333） 石鏡泉

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