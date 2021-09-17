【恒大3333】彭博：恒大據報向理財產品投資者及員工提供折扣買樓方案　二八折可買住宅單位

▲ 恒大為平息憤怒的投資者，試圖推出折扣價購房地產，作為三個兌付方案的首選。

恒大 （03333） 早前出現恒大財富苦主圍恒大深圳總部後，彭博引述消息人士指，恒大計劃於月內允許理財產品投資者及員工，以折扣價格購買恒大房地產。若選擇以折扣價格買房地產而非現金兌付的投資者，將在9月30日安排一次線上房地產活動。恒大未有回應。

恒大財富苦主雨中續圍深圳總部【下一頁】

報道指，恒大為平息憤怒的投資者，試圖推出折扣價購房地產，作為三個兌付方案的首選。恒大住宅單位、商舖及車位的折扣分別達28%、46%及52%，但折扣後的價格不得低於地方政府規定的低價。報道又指，方案對大型投資者較為有利，投資者可以按每50萬元人民幣的投資獲得一個代幣用於競購理想的物業，所獲代幣越多，愈有可能購得青睞的資產。

全國超過7萬人購買了恒大理財產品

恒大年利率高達13厘的理財產品，出現了虧損甚至逾期付款後，觸發大量投資者及恒大員工抗議。據早前的現金兌付方案，投資者可以選擇每季兌付10%本息，意味需要兩年半才能獲得全額償還。

彭博引述恒大財富總經理杜亮指，全國約有超過7萬人購買了恒大理財產品，目前到期的理財產品約400億元人民幣。

相關文章：「恒大危機」類同「雷曼事件」誇張嗎？火燒連環船內房前景要留意

相關文章：【恒大3333】碧桂園服務承認曾與恒大物業接觸 但「價格沒談攏」

相關文章：【恒大3333】恒大海外債券持有人據報擬為債券重組作準備 已選投行、律師行作顧問、股價跌一成

相關文章：【中國富豪】監管風暴下中國億萬富豪身家大縮水 誰比恒大許家印更慘？

一鍵攞齊全港所有「疫苗優惠」、「疫苗抽獎」的參加辦法及連結